"La verdad siempre sale a la luz": el duro mensaje de Brooklyn Beckham contra David y Victoria que destapó un escándalo familiar

Brooklyn Beckham rompió el silencio, expuso conflictos familiares vinculados a su casamiento con Nicola Peltz y desató el escándalo en la familia Beckham.

En las últimas horas se destapó la interna de una de las familias más influyentes del entretenimiento tras una publicación de Brooklyn Beckham. El joven compartió un extenso mensaje en Instagram donde relató episodios que, según él, evidencian un largo conflicto con David y Victoria Beckham, sus padres. Principalmente por su relación y casamiento con Nicola Peltz Beckham.

“Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, fue uno de los comentarios que realizó el hijo mayor del ex futbolista y la ex miembro de las Spice Girls para describir uno de los momentos que vivió durante su casamiento en 2022. Este mensaje no hizo más que marcar definitivamente un quiebre sobre el silencio que se había generado en la relación con su familia.

Las razones por las que decidió destapar el escándalo de los Beckham En esta publicación, Brooklyn explicó los motivos que lo llevaron a hablar. Aseguró que durante mucho tiempo intentó resolver los conflictos en privado, pero que la exposición mediática lo llevó a tomar esta decisión. "Mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo", sostuvo.

El descargo de Brooklyn Beckham padres Los posteos de Brooklyn que exponen el escándalo de la familia Beckham. Instagram (@brooklynpeltzbeckham) En ese contexto, fue contundente al afirmar que no busca una reconciliación y que, por primera vez, siente que está defendiendo sus propios intereses, lejos del control de sus padres.

Los episodios que profundizaron el quiebre Uno de los hechos centrales que relató el joven de 26 años fue durante su casamiento con Nicola Peltz en 2022. Según explicó, su madre, Victoria Beckham, protagonizó una escena que lo hizo sentir incómodo frente a sus invitados. Allí relató que su madre bailó con él “de una forma totalmente fuera de lugar” y que, esa misma noche, escuchó comentarios de su familia en los que se descalificaba a Nicola por “no ser de sangre” y “no ser familia”.