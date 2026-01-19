"La verdad siempre sale a la luz": el duro mensaje de Brooklyn Beckham contra David y Victoria que destapó un escándalo familiar
Brooklyn Beckham rompió el silencio, expuso conflictos familiares vinculados a su casamiento con Nicola Peltz y desató el escándalo en la familia Beckham.
En las últimas horas se destapó la interna de una de las familias más influyentes del entretenimiento tras una publicación de Brooklyn Beckham. El joven compartió un extenso mensaje en Instagram donde relató episodios que, según él, evidencian un largo conflicto con David y Victoria Beckham, sus padres. Principalmente por su relación y casamiento con Nicola Peltz Beckham.
“Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, fue uno de los comentarios que realizó el hijo mayor del ex futbolista y la ex miembro de las Spice Girls para describir uno de los momentos que vivió durante su casamiento en 2022. Este mensaje no hizo más que marcar definitivamente un quiebre sobre el silencio que se había generado en la relación con su familia.
Las razones por las que decidió destapar el escándalo de los Beckham
En esta publicación, Brooklyn explicó los motivos que lo llevaron a hablar. Aseguró que durante mucho tiempo intentó resolver los conflictos en privado, pero que la exposición mediática lo llevó a tomar esta decisión. "Mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo", sostuvo.
En ese contexto, fue contundente al afirmar que no busca una reconciliación y que, por primera vez, siente que está defendiendo sus propios intereses, lejos del control de sus padres.
Los episodios que profundizaron el quiebre
Uno de los hechos centrales que relató el joven de 26 años fue durante su casamiento con Nicola Peltz en 2022. Según explicó, su madre, Victoria Beckham, protagonizó una escena que lo hizo sentir incómodo frente a sus invitados. Allí relató que su madre bailó con él “de una forma totalmente fuera de lugar” y que, esa misma noche, escuchó comentarios de su familia en los que se descalificaba a Nicola por “no ser de sangre” y “no ser familia”.
Además, algunos medios comentaron que este conflicto familiar se agravó después de que Marc Anthony, amigo de los Beckham que cantó en su casamiento, subió al escenario y destacó a Victoria como "la mujer más linda de la noche" antes que a la propia Nicola Peltz, algo que reconoció como una clara falta de respeto.
Otro de los momentos que generó aún más discordia familiar fue cuando su propia madre se ofreció a diseñarle el vestido a su novia. Aunque, con el paso del tiempo, Victoria dejó de tener este proyecto como su prioridad y finalmente desistió de diseñarlo, donde, controversialmente, no se lo informó directamente a Nicola, sino a su madre.
Su ausencia en el cumpleaños de su padre
Todo esto se vio reflejado después de que Brooklyn viajará a Londres durante el cumpleaños número 50 de su padre, buscando pasar un tiempo junto a él pero David le comentó que sólo "lo haría durante la gran fiesta que realizó con muchos invitados y fotógrafos por todos lados" en 2025. Además, cuando aceptó verlo, pidió que Nicola no estuviera presente. En estas publicaciones, el hijo mayor de los Beckham justificó que el quería evitar este tipo de exposición.
En estas publicaciones, el mensaje afirmó que, para ellos, “la marca Beckham va primero” y que el afecto familiar estaría condicionado por la exposición en redes sociales y la presencia en eventos.
Finalmente, Brooklyn aseguró que desde que tomó distancia siente “paz y alivio” y que junto a su esposa busca una vida alejada de la presión mediática. “No queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, cerró.