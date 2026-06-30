Cuándo se inventaron los penales como método para desempatar en el fútbol

Euforia y agonía. Las dos caras de las tandas de penales que dieron este lunes el pase a octavos de final a Paraguay, tras vencer a Alemania, y a Marruecos, que eliminó a Países Bajos. Pero no siempre se usaron penales para definir empates y se llegó incluso a tirar una moneda. Hasta que todo cambió en un histórico partido en el norte de Inglaterra.

Martyn Kelly recuerda haber deseado tener un taburete para subirse, como el resto de los niños en la grada, y así conseguir una mejor vista.

El primer lanzamiento de penales oficial del mundo no era algo que quisiera ver obstaculizado por las cabezas de otras personas.

En una cálida tarde del 5 de agosto de 1970, en Boothferry Park, en la ciudad de Hull, norte de Inglaterra, un Manchester United lleno de estrellas empató 1 a 1 con el Hull City, de segunda división, en un partido de semifinal de la ahora desaparecida Copa Watney.

Seis semanas antes, la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés) había decidido poner fin a los días en que un lanzamiento de moneda decidía al ganador, en favor de que cinco jugadores de cada equipo ejecutaran un disparo desde 11 yardas (unos 10 metros) de distancia con solo el portero por batir.

"Caramba", pensó Kelly, entonces un aficionado del Hull City de 11 años. "Es George Best, uno de los mejores jugadores de la historia. Va a lanzar el primer penal en la primera tanda de penaltis del mundo".

Eso sí que merecía la pena verlo.

Hull City

Nadie sabía aún que este nuevo método para decidir un partido empatado se convertiría en una experiencia tan angustiosa que algunos aficionados, jugadores y entrenadores apenas podrían mirar.

Antes de esto, los partidos de copa o eliminatorias que terminaban en empate se resolvían con un nuevo partido, por sorteo o lanzando una moneda.

En la Eurocopa de 1968, Italia pasó a la final después de acertar en un cara o cruz, tras un 0-0 contra la Unión Soviética. La final contra Yugoslavia también terminó 1-1 y, dos días después, Italia ganó 2-0 cuando ambos equipos se reunieron de nuevo para disputar el replay.

Para quienes no eran partidarios de las formas existentes de romper un empate, la gota que colmó el vaso llegó cuatro meses después.

Reuters Alegría de unos y desazón inconsolable de otros. La reacción de Nick Woltemade, Malick Thiaw y Nadiem Amiri de Alemania luego de que su compañero Jonathan Tah errara un penal contra Paraguay.

La idea de los penales

Cuando el capitán del equipo de Israel sacó de un gran sombrero mexicano un papel que decía "no", lo que determinaba que su equipo había perdido su partido de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de 1968 contra Bulgaria tras un empate 1-1, algunos miembros del organismo rector del fútbol en su país quedaron furiosos.

El directivo de la Asociación de Fútbol de Israel, Yosef Dagan, dijo que debía existir una forma mejor de decidir estos momentos tan importantes o, al menos, una que en teoría dependiera menos de la suerte y más de la habilidad.

Dagan y Michael Almog -quien más tarde se convertiría en presidente de la Asociación Israelí de Fútbol- desarrollaron la idea de la tanda de penales antes de redactar una propuesta oficial a la FIFA en 1969. Esta fue publicada en la revista oficial del organismo.

En la carta, Almog proponía "poner fin a esta manera de decidir al ganador mediante un sorteo, un sistema inmoral e incluso cruel para el equipo perdedor y nada honorable para el ganador".

Pedía que se sustituyera por una tanda de cinco penales para cada equipo. Si después de eso seguían empatados, continuaría hasta que un equipo fallara y el otro marcara.

La propuesta fue muy debatida antes de ser finalmente adoptada por la IFAB, en su asamblea general anual en Inverness, Escocia, el 27 de junio de 1970.

Hull City La Copa Watney fue una competición de pretemporada que se disputó entre 1970 y 1973 y que reunió a los equipos con mayor puntuación de las cuatro primeras divisiones de Inglaterra (con algunas excepciones).

Además de los sorteos, el lanzamiento de moneda y los replays, a lo largo de los años habían existido otras formas de resolver empates, como compartir títulos o contar los saques de esquina, y también había habido versiones de tandas de penales en algunas competiciones menores.

Cuando BBC Sport pidió a la FIFA confirmar si la tanda del Watney Cup fue la primera tanda de penales oficial, el organismo rector del fútbol mundial respondió que no tiene "ningún registro que confirme o niegue tal afirmación".

El Museo Nacional del Fútbol, sin embargo, sí se refiere a ella como la primera tanda de penales en Inglaterra.

Varias competiciones, incluidas las rondas completas de la FA Cup hasta hace dos temporadas, siguieron utilizando nuevos partidos. No fue hasta la temporada 1990-91 cuando la FA Cup introdujo los penales si los equipos seguían empatados tras la prórroga en un replay.

Después de aquella decisión de la IFAB en 1970, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera la primera oportunidad de ver una tanda de penales utilizada para decidir un partido de fútbol profesional.

¿Sería el sucesor del lanzamiento de moneda menos cruel?

Aquella noche en Hull, en la Watney Cup, ofrecería algunas respuestas.

Reuters La victoria de Marruecos en tanda de penales le dio el pase a octavos y eliminó a Países Bajos. En la imagen se ve al jugador marroquí Ismael Saibari convirtiendo un tiro de penal.

El partido histórico

"No podía creerlo, mi querido Hull City se enfrentaba a Georgie Best, Bobby Charlton y Denis Law. Es como tener a Messi, Ronaldo y Mbappé en el mismo equipo", recordó Kelly en el programa Sporting Witness de la BBC.

El exjugador del Hull City Frankie Banks dijo: "Era un partido enorme, jugar contra el Manchester United, que dos años antes había ganado la Copa de Europa. La atmósfera era electrizante".

"Los jugadores del United eran nuestros héroes. Sobre el papel no teníamos ninguna posibilidad. Queríamos ganar, queríamos demostrarle a todo el mundo que, aunque probablemente eran el mejor equipo del mundo, podíamos salir ahí y plantarles cara", agregó.

Y eso fue exactamente lo que hicieron, adelantándose a los 11 minutos gracias a Chris Chilton, antes de que Law empatara para el United en el minuto 78, enviando el partido a la prórroga. A medida que el reloj avanzaba en la media hora adicional, los jugadores se dieron cuenta de que estaban a punto de formar parte de algo histórico.

"(El jugador-entrenador del Hull) Terry Neill obviamente pidió voluntarios, y algunos de los muchachos dudaban en dar un paso al frente para lanzar los penales, mientras que otros fueron lo bastante valientes para decir: 'Yo tiro uno, yo tiro otro y yo tiro otro'", dijo Banks, quien no estaba en la convocatoria ese día pero sí asistió al partido.

"Nadie quiere ser el que falle".

Y, en particular, nadie quiere ser el primer jugador de la historia en fallar en una tanda de penales.

Hull City Ian Butler marcó el segundo penal del Hull City.

Sin embargo, Best no tuvo problema en pasar a la historia como el primer jugador en marcar, enviando su disparo con la derecha al rincón inferior izquierdo de la portería.

Para el Hull City, Neill se convirtió en el primer jugador-entrenador en marcar en una tanda, ayudando a mantener el marcador igualado.

"Todavía podía ganar cualquiera, y el ruido era ensordecedor", dijo Banks.

Pero entonces, en un momento que innumerables grandes jugadores vivirían en las décadas siguientes, Law vio cómo su disparo de poca altura era detenido por una estirada de Ian McKechnie.

"Para siempre, Law será recordado como el primer hombre en fallar en una tanda de penales, y McKechnie será recordado como el primer portero en detener un penal en una tanda", dijo Banks.

Ken Wagstaff falló después para el Hull, así que cuando Willie Morgan marcó para el United, el Hull sabía que tenía que convertir su último lanzamiento.

Y fue entonces cuando McKechnie se convirtió en el primer portero en lanzar un penal en una tanda.

"Por favor, que no sea él", recuerda pensar Kelly. "No podía creerlo, mi madre no podía creerlo, incluso Alex Stepney, el portero del United, no podía creerlo y de hecho le preguntó qué hacía allí arriba. ¡Yo tenía la cabeza entre las manos!".

McKechnie se adelantó y lanzó un potente disparo… contra la parte superior del larguero. Y con eso, se convirtió en el primer portero en fallar un penal en una tanda.

"Sigo manteniendo que Ian McKechnie era la elección correcta: tenía una zurda exquisita y tuvo el valor de hacerlo. Yo habría apostado dinero a que marcaba", dijo Banks.

"Fallar ese penal lo acompañó durante el resto de su vida".

Hull City Ian McKechnie fue el primer portero en detener un penal en una tanda de penales.

Por supuesto, ha habido muchos Laws y McKechnies desde entonces. De hecho, los estadísticos dicen que el 24% de los penales en las tandas se fallan.

Estos disparos han decidido algunas de las competiciones más importantes, y la final de la Copa del Mundo ha llegado a los penales en tres ocasiones: 1994, 2006 y 2022.

El primer gran título internacional decidido por penales fue la Eurocopa de 1976, con el lanzamiento ganador siendo el ahora infame y audaz globo que lleva el nombre de Antonin Panenka.

A lo largo de los años, la selección masculina de Inglaterra ha sufrido mucha miseria en las tandas, perdiendo siete veces en grandes torneos de esa manera.

Durante las eliminatorias para jugar el Mundial de este año, los sueños de Gales terminaron a manos de Bosnia-Herzegovina, en la ya demasiado familiar montaña rusa emocional de una tanda de penales.

Pero antes de aquella noche en Hull, nadie sabía qué esperar.

Diez penales después, ya lo sabían.

"Cada lanzamiento era una agonía", dijo Kelly.

Y más de seis décadas después, eso sigue siendo cierto.

BBC

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FUENTE: BBC