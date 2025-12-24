Cuáles son las condiciones de Rusia para el plan de paz de Estados Unidos en Ucrania

Rusia planteó modificaciones al plan de paz impulsado por EE:UU, con exigencias sobre el territorio, la OTAN y Ucrania.

En medio de las conversaciones de paz de Estados Unidos con Rusia y Ucrania, los representantes del Kremlin habrían determinado algunos cambios, en busca de terminar la guerra entre ambos. Algunos de estos implicarían imponer ciertas condiciones hacia las fuerzas militares ucranianas.

Si bien consideran que este plan de 20 puntos ideado por Estados Unidos es un punto de partida, creen que carece de algunas condiciones importantes para Rusia.

Los cambios de Rusia en el plan de paz con Ucrania Dentro de algunos de los cambios que busca implementar se encuentra la posibilidad de limitar la expansión de la OTAN hacia el este de Europa y la posible alianza con Ucrania, al igual que la posibilidad de que este país se una nuevamente a la Unión Europea, algo que condicionaría su estatus de neutralidad.

Además, consideran que no cuenta con límites para el ejército ucraniano luego de la guerra y que tampoco ofrece garantías sobre el estatus de su idioma en Ucrania. Otro de los cambios sería la eliminación de posibles sanciones contra Rusia y los activos estatales rusos congelados en el oeste de Europa.