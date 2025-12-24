Rusia reanudará los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania

Autoridades de Rusia revelan que analizan reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos, sobre el plan de paz para Ucrania.

Donald Trump y Vladimir Putin, mandatarios de Estados Unidos y Rusia, hablan de Ucrania. Foto: Efe

El portavoz de Rusia, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos".

"Dimitriev ya ha tenido la oportunidad de informar al presidente de los resultados de su viaje. En base de la información recibida por el jefe de Estado formularemos nuestra posición y continuaremos manteniendo contactos en un futuro próximo a través de los canales que siguen disponibles", ha explicado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Rusia y Estados Unidos hablan de Ucrania Así se ha referido a las conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Miami entre Dimitriev, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes abordaron la situación en Ucrania a medida que la invasión se acerca a su cuarto año consecutivo.