Cuál es la importancia del estrecho de Bab el-Mandeb, la estratégica ruta marítima del mar Rojo amenazada por los hutíes con el respaldo de Irán

Los hutíes de Yemen afirmaron haber atacado a varios petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo.

De confirmarse, el ataque de los hutíes sería el primero desde que el grupo respaldado por Irán anunció un "embargo marítimo" contra Arabia Saudita.

El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, declaró que habían atacado los buques con drones y misiles por haber presuntamente violado su bloqueo naval.

Saree añadió que los hutíes se comprometían a proseguir sus operaciones navales y a seguir aplicando la ecuación de "asedio por asedio".

Estos presuntos ataques en una ruta marítima crucial en el mar Rojo han generado preocupación por posibles nuevas interrupciones en el comercio mundial.

Irán ya ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, impidiendo el tráfico marítimo que sale del Golfo. Pero ahora sus principales aliados en Medio Oriente buscan abrir otro frente marítimo, al otro lado de la península arábiga.

Los hutíes, un grupo rebelde respaldado por Teherán que controla el norte de Yemen, han declarado un "embargo marítimo" contra Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, en el estrecho de Bab el-Mandeb, una importante vía marítima que une el golfo de Adén y el mar Rojo, y que conduce al canal de Suez, por donde se transporta aproximadamente el 12% del petróleo mundial trasladado por mar.

El lunes 20 de julio de 2026, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, declaró que el embargo era una represalia por el bloqueo saudita de puertos y aeropuertos en zonas controladas por los hutíes.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita condenó la acusación y prometió que el país "tomará todas las medidas necesarias para proteger sus buques de conformidad con el derecho internacional".

Yemen ha sido devastado por una guerra civil que comenzó en 2014, cuando los hutíes derrocaron al gobierno de Saná. El conflicto se intensificó en 2015, después de que la coalición de estados árabes liderada por Arabia Saudita interviniera en un intento por restaurar el poder del gobierno.

Según la ONU, los combates han dejado más de 150.000 muertos y han desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 22 millones de personas en necesidad de algún tipo de ayuda.

BBC

Farea al-Muslimi, experto en Medio Oriente del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, declaró al Servicio Mundial de la BBC que el grupo tiene la capacidad de causar perturbaciones.

"Los hutíes poseen minas y han desarrollado sus capacidades de drones marítimos en los últimos años", afirma.

Y pueden crear problemas sin necesidad de imponer un bloqueo total.

"Lo único que tienen que hacer es dar en un solo objetivo", declaró Muslimi. "Aunque sea simbólico, generará el pánico necesario entre las aseguradoras, las navieras y los proveedores de petróleo. Eso ya supone un daño mayor del que la gente imagina".

"La estrategia de Irán tras la guerra es hacer sufrir a los aliados regionales de Estados Unidos. Están intentando arrastrar a todo el mundo al conflicto".

Irán ya había amenazado con "abrir otros frentes". Y el experto en asuntos yemeníes Anwat al-Ansi coincide en que los hutíes están actuando a las órdenes de Teherán para intentar involucrar a los sauditas en el conflicto.

"Irán busca esta escalada porque es la única opción que le queda. Los sauditas han evitado dialogar con Teherán, pero ahora tendrán que actuar para defender sus intereses si los hutíes atacan", declaró Ansi a laBBC.

¿Por qué es tan importante Bab el-Mandeb?

El estrecho de Bab el-Mandeb se encuentra entre Yemen, en la costa arábiga del mar Rojo, y Yibuti y Eritrea, en la costa africana. El tráfico marítimo procedente del océano Índico y del golfo de Adén debe atravesarlo para acceder al canal de Suez.

Con 115 km de longitud y 36 km de ancho, el estrecho se convirtió en un enlace indispensable para el comercio mundial cuando se inauguró el Canal de Suez en 1869, creando la ruta marítima más corta entre Europa y Asia.

El corredor del mar Rojo es actualmente uno de los más transitados del mundo, y aproximadamente una cuarta parte del tráfico marítimo mundial pasa por él.

El estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado a causa de la guerra, representa el 20% del transporte mundial de petróleo. Un cierre del estrecho de Bab el-Mandeb interrumpiría otro 12% del transporte mundial de petróleo.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, aproximadamente cinco millones de barriles de petróleo procedentes de países de Medio Oriente y Asia, con destino a Occidente, transitan diariamente por esta vía.

Además, el 8% de los envíos mundiales de gas natural licuado (GNL) transitan por el estrecho, lo que lo convierte en una arteria vital para el suministro energético mundial.

Desde el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, el mar Rojo ha adquirido aún mayor importancia en el comercio mundial. Arabia Saudita ha comenzado a utilizar Bab al-Mandeb como punto de tránsito para el flujo de su petróleo, procedente del puerto de Yanbu. Riad envía millones de barriles de crudo al día desde sus yacimientos orientales a través de un oleoducto.

Además del petróleo crudo y el gas, el estrecho de Bab el-Mandeb forma parte del principal enlace comercial entre Oriente y Occidente, con decenas de buques de carga que transitan por sus aguas cada día.

Un cierre tendría un efecto similar al de los sucesos de 2021, cuando el buque de carga Ever Given, con bandera panameña, encalló y bloqueó el Canal de Suez.

Esto provocó graves cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, lo que se tradujo en mayores costes y retrasos en las entregas de petróleo y una amplia gama de productos.

Suez Canal Authority via European Pressphoto Agency El Ever Given bloqueó el Canal de Suez en 2021.

Papel de los hutíes

En declaraciones a Reuters bajo condición de anonimato, un líder hutí afirmó que el grupo está "militarmente preparado" para atacar el estrecho de Bab el-Mandab en apoyo de Teherán.

El 28 de marzo, los hutíes lanzaron un ataque contra Israel, su primera intervención en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Israel afirmó haber derribado dos misiles procedentes de Yemen.

El grupo controla la costa yemení del mar Rojo y atacó el estrecho de Bab el-Mandeb durante la guerra de Gaza. Actuando en solitario, los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones y causando la muerte de cuatro marineros.

En noviembre de 2023, los hutíes utilizaron un helicóptero para secuestrar un buque de carga de propiedad británica y operado por una flota japonesa en el mar Rojo.

Houthi Military Media via Reuters Los hutíes secuestraron por la fuerza el buque de carga Galaxy Leader en 2023.

Aunque los hutíes afirmaron que sus ataques se dirigían únicamente contra barcos con vínculos con Israel, los ataques fueron ampliamente descritos como indiscriminados, lo que llevó a varias de las mayores compañías navieras y petroleras del mundo a suspender el tránsito por la zona.

Esos ataques finalmente cesaron en medio de las afirmaciones de Estados Unidos de que los hutíes habían capitulado y las contraargumentaciones de los hutíes de que fue Estados Unidos quien cedió, pero a los analistas les preocupa que puedan reanudarse.

"Siempre se esperó que los hutíes de Yemen se unieran a esta guerra si se prolongaba", afirma Lyse Doucet, corresponsal jefe internacional de la BBC.

El 26 de febrero, la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos declaró en un comunicado: "Aunque el grupo terrorista hutí no ha atacado buques comerciales desde el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza en octubre de 2025, los hutíes siguen representando una amenaza para los activos estadounidenses, incluidos los buques comerciales, en esta región".

Transporte marítimo mundial bajo presión

Getty Images Decenas de barcos que transportan miles de toneladas de carga cruzan el estrecho cada día.

Bab el-Mandeb significa "la puerta de las lágrimas" o "la puerta del dolor" en árabe. El nombre refleja los peligros que acechan, desde fuertes corrientes y vientos impredecibles hasta la piratería y los conflictos.

Entre 2008 y 2012, el estrecho y sus aguas circundantes fueron escenario de numerosos ataques piratas, perpetrados principalmente por grupos somalíes que secuestraban a las tripulaciones de los barcos para exigir rescates. Estos incidentes impulsaron a la comunidad internacional y a las compañías navieras a reforzar la seguridad en la región.

Un bloqueo del paso hoy agravaría aún más la crisis del mercado energético, ya de por sí tensa por la situación en el estrecho de Ormuz.

La interrupción del transporte marítimo en el Golfo ha provocado que los precios del crudo Brent pasen de alrededor de US$70 por barril antes de la crisis a más de US$100.

El comercio mundial, que abarca una amplia gama de bienes —desde productos de consumo hasta productos agrícolas—, también está sufriendo las consecuencias. Una nueva interrupción en otra ruta marítima podría elevar aún más los precios y agravar las repercusiones económicas del conflicto con Irán.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC