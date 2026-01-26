Cuadro a cuadro: la BBC analiza los videos del tiroteo en el que Alex Pretti murió a manos de agentes de migración en Mineápolis

Videos grabados -desde diversos ángulos- por residentes de Mineápolis han dejado en evidencia la forma en que los agentes de la policía migratoria actuaron en los momentos previos a la muerte de Alex Pretti.

Los visuales parecen contradecir la versión oficial de las autoridades tras el tiroteo que terminó con su vida este sábado.

El hombre de 37 años participaba de las manifestaciones masivas en contra de la política migratoria de Donald Trump y el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en el estado de Minesota.

El enfermero falleció tras recibir varios impactos de bala de parte de un grupo de agentes federales.

En diciembre, el presidente Trump ordenó el traslado de los agentes migratorios al estado, controlado por los demócratas, para que pusieran en efecto un proceso de deportación masiva de migrantes irregulares.

El gobierno catalogó la operación como una iniciativa de seguridad pública destinada a deportar a delincuentes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Los críticos advierten que también se está deteniendo a migrantes sin antecedentes penales y a ciudadanos estadounidenses.

Por eso miles salieron a las calles este sábado para rechazar las redadas.

En algunas de estas protestas hubo encontronazos entre las autoridades y los manifestantes.

Pretti no es la primera persona que fallece durante estos eventos.

A principios de este mes, una mujer, Renee Good, también murió por disparos de un agente federal de migración.

Los últimos momentos

El equipo de BBC Verify analizó los registros que muestran los últimos momentos de Alex Pretti con vida, cuadro por cuadro.

En ellos, se ve al hombre intentando defender a una mujer que es empujada por uno de los agentes.

En una de sus manos, Pretti parece sostener un teléfono, mientras que con la otra intenta cubrir sus ojos del gas pimienta que le rocían en la cara.

Luego, un grupo de agentes intenta reducirlo. Uno de ellos parece golpear su cabeza en varias oportunidades, mientras el hombre se encuentra de rodillas y boca abajo. Otro agente parece retirar de sus bolsillos lo que parece ser un arma.

Segundos después, se ve a un agente disparar. El grupo de agentes se aleja mientras el hombre se encuentra abatido e inmóvil en el suelo. Y en menos de cinco segundos se escuchan otros nueve tiros.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los agentes dispararon "tiros defensivos" después de que Pretti "reaccionara violentamente" en su contra y se resistiera a ser desarmado.

Greg Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, dijo que "el sospechoso se puso en esa situación".

"Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza", agregó.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, demócrata, calificó la versión de las autoridades como una "tontería" y una "mentira".

Los padres del joven acusaron a la administración de Trump de difundir "mentiras repugnantes" sobre lo sucedido con su hijo.

BBC

FUENTE: BBC