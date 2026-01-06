Crimen por celos en Brasil: asesinó a puñaladas a la pareja de su ex y todo quedó filmado

Las cámaras de seguridad captaron el violento ataque ocurrido en un gimnasio de Brasil. La víctima intentó esconderse, pero fue alcanzada por el agresor.

Un violento hecho ocurrió en la puerta de un gimnasio en Brasil, después de que un hombre fuera apuñalado en el ingreso al establecimiento. El ataque continuó luego dentro del local, cuando la víctima intentó esconderse. Según trascendió, el atacante, que fue detenido por un policía que se encontraba en el gimnasio, habría tenido celos.

Toda la secuencia quedó capturada por las cámaras de seguridad del lugar y posteriormente se difundió en redes sociales. Allí se puede ver el momento de las primeras puñaladas fuera del lugar, hasta cuando la víctima ingresa desesperada al local para esconderse, instante en el que una persona intenta socorrerlo.

Los videos del salvaje ataque en Brasil Ataque a puñaladas en un gimnasio en Brasil Ataque a puñaladas en un gimnasio en Brasil Luego, se observó cómo el atacante también entró al establecimiento para continuar atacándolo, donde logró darle varias puñaladas más. En ese momento, la persona que había intentado socorrer a la víctima volvió a la máquina donde se encontraba trabajando para buscar su arma de servicio y reducir al agresor. Todo transcurrió bajo los gritos de algunas personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el hecho.