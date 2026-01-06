Conmoción en Jerusalén: un colectivo atropelló y mató al menos a una persona en una manifestación de judíos ultraortodoxos

Un colectivo atropelló a varios manifestantes durante una protesta ultraortodoxa en Jerusalén , dejando un muerto y tres heridos. La manifestación, coordinada con la policía, protestaba contra el reclutamiento de estudiantes al ejército.

Miles de haredim (judíos ultraortodoxos) participaron este martes por la tarde en una manifestación contra el reclutamiento de estudiantes de escuelas religiosas en la calle Bar Ilan de Jerusalén. Durante el transcurso de la protesta, un autobús comenzó a conducir de forma imprudente y atropelló a un grupo de manifestantes.

El atropello resultó en una víctima fatal y tres heridos. Uno de los manifestantes quedó atrapado bajo el autobús y murió en el acto. Los otros tres heridos fueron atendidos por equipos de MDA (Magen David Adom), el servicio de emergencias médicas israelí.

Los manifestantes protestaban contra el reclutamiento de estudiantes de yeshiva (instituciones de estudio religioso judío) al servicio militar. La comunidad haredi tradicionalmente se opone al servicio militar obligatorio, argumentando que sus miembros deben dedicarse al estudio de textos religiosos.

La protesta había sido coordinada con la policía y estaba dirigida por rabinos de alto rango de la comunidad haredi. Las autoridades policiales se habían preparado para el evento con cientos de agentes y tropas de la Policía Fronteriza, que se desplegaron en las calles circundantes que conducen a la calle Bar Ilan, dirigiendo el tráfico y manteniendo el orden durante la manifestación.

¿Qué declaraciones hicieron los líderes religiosos durante la protesta?

Uno de los rabinos presentes, el rabino Yechiel Huna, criticó duramente al Gobierno y realizó una comparación controversial entre el reclutamiento de los haredim y el periodo del Holocausto.

"En aquel entonces, ni siquiera ellos podían imaginar un exterminio tan masivo. Las autoridades, como entonces y como ahora, con la ayuda de colaboradores internos, hablan del exterminio total del pueblo judío como pueblo judío", afirmó el rabino Huna durante la manifestación.

¿Cómo respondieron las autoridades al evento?

La policía había anticipado la manifestación y desplegó un amplio operativo de seguridad. Cientos de agentes y tropas de la Policía Fronteriza fueron posicionados en las calles circundantes para dirigir el tráfico y mantener el orden público durante la protesta en la calle Bar Ilan.

¿Cuál es el contexto de las protestas en Jerusalén contra el reclutamiento?

La cuestión del reclutamiento de los estudiantes de colegios religiosos representa un conflicto recurrente en la sociedad israelí. Mientras que la mayoría de los ciudadanos israelíes deben cumplir con el servicio militar obligatorio, históricamente la comunidad haredi ha mantenido exenciones para aquellos dedicados al estudio religioso intensivo.