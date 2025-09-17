Conmoción: encontraron el cuerpo de un joven boxeador envuelto en una manta y los detalles son escabrosos

El joven boxeador de 21 años, apodado Rafaguita, fue encontrado envuelto en una manta y atado con cinta al costado de una carretera, en una zona desértica.

El joven boxeador había llegado al estado de Sonora para desarrollar su carrera.

El ambiente del boxeo en México se encuentra de luto tras el hallazgo del cuerpo de Jesús Iván Mercado Cabrera, un joven boxeador de 21 años. “Rafaguita”, como era apodado, fue encontrado en una zona desértica, envuelto en una manta, en la frontera entre Sonora y Baja California.

Por el momento se desconocen las circunstancias de su muerte, ya que, según los primeros informes, se descartó la posibilidad de violencia física.

Cabrera se había mudado hacía pocos días a la ciudad de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, con el objetivo de desarrollar su carrera como pugilista. El joven había viajado rumbo a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, para una pelea, pero al no presentarse, se reportó su desaparición.

Joven boxeador envuelto en una manta México El cuerpo fue hallado después de que las autoridades recibieran un llamado sobre un "bulto" al costado de una carretera.

El hallazgo del cuerpo del joven boxeador Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades recibieron un aviso sobre la presencia de un bulto sospechoso al costado de una carretera. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo envuelto en una manta y atado con cinta. La identidad de Jesús Cabrera fue confirmada por sus tatuajes y, posteriormente, ratificada por sus familiares.