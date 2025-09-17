Este miércoles el expresidente de Brasil , Jair Bolsonaro , fue diagnosticado con cáncer de piel luego de una internación de urgencia en un centro de salud de Brasilia. El anuncio lo realizó su médico, Claudio Birolini, a los medios de comunicación.

Bolsonaro había sido dado de alta luego de permanecer internado en el hospital de Brasilia desde el martes debido a una crisis de hipo, presión baja y vómitos.

De acuerdo con las declaraciones de Birolini a los medios, el exmilitar de 70 años tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias".

El domingo, en tanto, había acudido al hospital DF Star por una intervención quirúrgica menor programada donde se le extirparon lesiones cutáneas que iban a ser analizadas para evaluar la necesidad de tratamiento.

La condena al expresidente Jair Bolsonaro

Este diagnóstico se da en el marco de la reciente condena al exmandatario brasileño, el cual fue acusado de liderar un intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión, y fue hallado culpable de organización criminal, atentado contra el Estado democrático y daño al patrimonio público.

Aunque la sentencia exige cumplimiento en régimen cerrado, dado que las penas mayores a ocho años lo requieren, Bolsonaro está actualmente bajo arresto domiciliario por razones de salud y edad, y su defensa ha anunciado que apelará la decisión incluso ante instancias internacionales.

Noticia en desarrollo