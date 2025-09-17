Tras los ataques de Estados Unidos, Venezuela realizó nuevos ejercicios militares

En un contexto de tensión con el país y tras confirmarse el tercer ataque de los buques de Estados Unidos a embarcaciones venezolanas, el ejército de Venezuela realizó este miércoles nuevos ejercicios en la isla La Orchila, en el Caribe sur.

Los mismos se llevaron a cabo a pocos kilómetros de donde suelen patrullar algunos de los buques de Estados Unidos, en una zona que es considerada como "amenaza" para el ejército venezolano.

Allí, actualmente, las fuerzas norteamericanas, por decisión del presidente Donald Trump, en su búsqueda para combatir el "narco-terrorismo", desplegaron ocho buques en el Mar Caribe y ya llevan eliminados tres buques que aparentemente traficaban drogas fuera del país con destino a Estados Unidos . Estos ataques dejaron un saldo total de 14 muertos.

Los mismos fueron realizados a pocos kilómetros de donde se ubicaron los buques estadounidenses durante el fin de semana.

Estos ejercicios que realizó el ejército venezolano se llevaron a cabo a unos 43 kilómetros del estado La Guaira y también cerca de una zona donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante el fin de semana.

Con respecto a estos ejercicios militares, el ministro de Defensa, Padrino López, explicó: "Va a haber despliegues de la defensa aérea con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", señalando que Venezuela toma estas medidas para defenderse de la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.

Además, desde la televisión pública venezolana mostraron distintas imágenes de las embarcaciones anfibias, equipos de artillería de origen ruso y los buques de guerra que se desplegaron en la isla de La Orchila, donde se encuentra una de las bases de la Armada.