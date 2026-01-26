Conmoción: desapareció el marido de la nieta de Mick Jagger y hay preocupación
Alexander Key, de 37 años, fue visto por última vez el viernes pasado en un pub de Cornualles, un condado al sur de Inglaterra.
La familia de Mick Jagger busca desesperadamente a Alexander Key, el marido de la nieta del líder de The Rolling Stones. El hombre de 37 años desapareció el viernes pasado en Cornualles, Inglaterra.
Alexander fue visto por última vez en un pub local llamado The Cobweb Inn, en la zona de Boscastle, y su desaparición fue denunciada a la policía de Devon y Cornualles recién el sábado por la noche.
La última vez que vieron al marido de la nieta de Mick Jagger
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Alexander saliendo del pub alrededor de las 2:20 p.m. del viernes. En un comunicado compartido en las redes sociales, el local gastronómico dijo que Alex vestía una camiseta negra con capucha cubierta por una camiseta roja a rayas. Añadieron que su desaparición tenía a su familia "muy preocupada".
¿Quién es Alexander Key y a qué se dedica?
Según informó el Daily Mail, Alexander es copropietario de The Rocket Store, un popular restaurante de marisco en Boscastle, junto con el chef Freddie Woodruff. El local es conocido por utilizar ingredientes frescos y servir pescado capturado diariamente por la familia de Alexander y carne procedente de su granja familiar.
En cuanto a su descripción física, Alexander tiene una estatura media, cabello rubio claro y suele vestir ropa de colores vivos. Las búsquedas y las investigaciones continúan hoy y solicitamos cualquier información que pueda ayudarnos. Si ha visto a Alexander o sabe dónde se encuentra, llame inmediatamente a la policía al 999, indicando el número de registro 847 del 24/1/26.