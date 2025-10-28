Cómo son las favelas de Río de Janeiro donde ocurrieron los sangrientos enfrentamientos

Se trata de los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro. Buscan a los cabecillas del Comando Vermelho (CV).

Este martes a la madrugada, se desató un enfrentamiento entre al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro y narcotraficantes del Comando Vermelho (CV) es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil.

Como consecuencia del operativo que forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico, al menos 64 personas murieron y más de 80 personas detenidas.

Cómo son las favelas donde ocurrieron los enfrentamientos El operativo fue llevado a cabo en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la Zona Norte de Río de Janeiro. Por un lado, el Complejo de Alemão es un conjunto que alberga decenas de comunidades, siendo el Morro do Alemão la principal. Además, es uno de los bastiones de la facción criminal Comando Vermelho.

Complejo de Alemão Brasil X Por otro lado, el Complejo de Penha es una región ubicada en el norte de Río de Janeiro, Brasil, que agrupa 13 favelas. Al igual que en el caso del Complejo de Alemão, es un bastión de la facción criminal Comando Vermelho.