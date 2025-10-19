Cómo fue el robo al museo del Louvre en París y cuáles son las valiosas joyas que se llevaron

El de este domingo es el robo más espectacular del museo en Louvre desde que desapareció la Mona Lisa en 1911.

Y plantea serias dudas sobre los niveles de seguridad que protegen las obras de arte francesas en un momento en el que cada vez más son objetivo de las bandas criminales.

Según el nuevo ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, la banda que irrumpió en la Galería Apolo el domingo era claramente profesional.

Sabían lo que querían, evidentemente habían estudiado el terreno de antemano, tenían un modus operandi descaradamente simple pero eficaz, y no necesitaron más de siete minutos para llevarse el botín y escapar.

En un camión equipado con una escalera extendible, aparcaron en la calle, subieron hasta el segundo piso y luego utilizaron una cortadora de disco para entrar por una ventana.

Dentro de la galería, ricamente decorada, se dirigieron a dos vitrinas que contienen lo que queda de las joyas de la corona francesa.

La mayor parte de las joyas reales de Francia se perdieron o se vendieron tras la Revolución de 1789, pero algunos objetos se salvaron o se recompraron. La mayor parte de lo que había en las vitrinas, sin embargo, data del siglo XIX y de las familias imperiales de Napoleón y su sobrino Napoleón III.

Según las autoridades, los ladrones se llevaron ocho objetos, entre ellos diademas, collares, pendientes y broches.

Las joyas habían pertenecido a la esposa de Napoleón, la emperatriz María Luisa; a su cuñada, la reina Hortensia de Holanda; a la reina María Amelia, esposa del último rey de Francia, Luis Felipe, que reinó entre 1830 y 1848; y a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que reinó entre 1852 y 1870.

También se llevaron una corona de la emperatriz Eugenia, pero fue recuperada con daños cerca del museo después de que los ladrones aparentemente la dejaran caer.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura afirmó que las alarmas habían sonado correctamente. Cinco empleados del museo que se encontraban en la galería y sus inmediaciones siguieron el protocolo: se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad y protegieron a los visitantes.

Según el comunicado, la banda intentó prender fuego a su vehículo en el exterior, pero un empleado del museo lo impidió.

El robo tuvo lugar en una galería situada a pocos pasos de algunas de las pinturas más famosas del mundo, como la Mona Lisa.

Pero los grupos criminales que ordenan robos como este no se fijan en pinturas mundialmente famosas que nunca podrían exponerse ni venderse. Prefieren objetos que puedan convertirse en dinero en efectivo, y las joyas naturalmente encabezan la lista.

Por más grande que sea su valor histórico y cultural, las coronas y diademas pueden romperse fácilmente y venderse por partes. Incluso los diamantes grandes y famosos pueden cortarse. El precio de venta final puede no ser el que valía el objeto original, pero seguirá siendo considerable.

Dos robos recientes en museos franceses ya habían alertado a las autoridades sobre la creciente audacia de las bandas de ladrones de arte, y el Ministerio de Cultura está aplicando gradualmente un plan de seguridad en toda Francia.

Museos "vulnerables"

Louvre Museum Los ladrones se llevaron la corona de la emperatriz Eugenia, pero al parecer la dejaron caer durante la huida.

"Somos muy conscientes de que los museos franceses son vulnerables", afirmó el ministro Nuñez.

En septiembre, unos ladrones se llevaron oro —en estado mineral— del Museo de Historia Natural de París. Tenía un valor aproximado de 600.000 euros (unos US$700.000) y se habrá vendido fácilmente en el mercado negro.

Ese mismo mes, unos ladrones se llevaron porcelana por valor de 6 millones de euros de un museo de Limoges, una ciudad que en su momento fue famosa por ese tipo de piezas. Es muy posible que el botín fuera encargado por un comprador extranjero.

El Louvre alberga miles de obras de arte famosas en todo el mundo y otras tantas menos conocidas, pero igualmente importantes desde el punto de vista cultural.

En sus 230 años de historia se han producido relativamente pocos robos, en gran parte gracias a las estrictas medidas de seguridad del museo.

La pérdida más reciente fue la de un paisaje del artista del siglo XIX Camille Corot. Le Chemin de Sèvres (El camino a Sèvres) fue simplemente retirado de una pared en 1998 cuando nadie miraba, y no se ha vuelto a ver desde entonces.

Pero, sin duda, el robo más famoso fue el que tuvo lugar en 1911, cuando fue sustraída La Gioconda de Leonardo da Vinci, más conocida hoy en día como la Mona Lisa. El culpable se escondió en un armario durante toda la noche y, a la mañana siguiente, consiguió sacar el cuadro de su marco, envolverlo en su bata, colocarlo bajo el brazo y salir del museo.

Resultó ser un nacionalista italiano que quería que la obra de arte volviera a su país. Fue encontrada en Italia en 1914 y devuelta al Louvre.

A menos que tengan éxito rápidamente en la captura de los ladrones, es poco probable que los investigadores del robo de este domingo tengan tanta suerte como en el caso de la Mona Lisa.

El primer objetivo de la banda será dispersar las joyas y venderlas. Y no será difícil hacerlo.

