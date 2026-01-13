Cómo es el arma "Síndrome de La Habana" que el Pentágono usó para capturar a Nicolás Maduro
Estados Unidos habría utilizado una tecnología basada en ondas de radio pulsadas, asociada al "Síndrome de La Habana", durante la captura de Nicolás Maduro.
En medio de nuevas revelaciones sobre la captura de Nicolás Maduro, tomó fuerza la hipótesis del uso de una tecnología basada en ondas de radio pulsadas, vinculada al llamado “Síndrome de La Habana”. El testimonio de un guardia venezolano reavivó el debate sobre un dispositivo capaz de incapacitar sin combate directo que habría sido adquirido por el Pentágono.
Según trascendió, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva más de un año analizando un dispositivo especial que produce ondas de radio pulsadas, una tecnología que desde hace años es señalada por algunos investigadores como posible causa de los llamados episodios de salud anómalos, conocidos popularmente como “Síndrome de La Habana”, un arma que habría sido adquirido por una división del Pentágono por sumas millonarias.
El uso de un arma sónica para capturar a Nicolás Maduro
En este contexto, tomó fuerza un testimonio atribuido a un guardia de seguridad venezolano que afirmó haber estado presente durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Según su relato, el operativo estadounidense incluyó una combinación de apagón de sistemas de radar, despliegue masivo de drones y la llegada de ocho helicópteros con unos veinte soldados.
El guardia aseguró que, más allá del enfrentamiento armado, hubo un momento decisivo: el uso de lo que describió como una onda extremadamente intensa, similar a un arma sónica. Según su versión, tras ese impacto, él y otros efectivos comenzaron a sufrir dolores severos en la cabeza, sangrado nasal, vómitos y pérdida de movilidad, quedando fuera de combate en cuestión de segundos.
De acuerdo con el testimonio, esa tecnología fue determinante para desarticular la defensa venezolana sin bajas entre los soldados estadounidenses.
Qué es el "Síndrome de La Habana"
El "Síndrome de La Habana" apareció por primera vez a fines de 2016, cuando diplomáticos estadounidenses destinados en la capital cubana comenzaron a reportar síntomas compatibles con un traumatismo craneoencefálico: vértigo, dolores de cabeza intensos y otros trastornos neurológicos. Con el tiempo, se informaron casos similares en distintas partes del mundo.
Oficialmente, estos episodios son denominados incidentes de salud anómalos (IAH). Uno de los problemas centrales es que no existe una definición médica única y, en muchos casos, las evaluaciones se realizaron tiempo después de la aparición de los síntomas.