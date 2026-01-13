Cómo es el arma "Síndrome de La Habana" que el Pentágono usó para capturar a Nicolás Maduro

Estados Unidos habría utilizado una tecnología basada en ondas de radio pulsadas, asociada al "Síndrome de La Habana", durante la captura de Nicolás Maduro.

Durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un guardia de seguridad reportó que Estados Unidos utilizó un arma nunca vista.

En medio de nuevas revelaciones sobre la captura de Nicolás Maduro, tomó fuerza la hipótesis del uso de una tecnología basada en ondas de radio pulsadas, vinculada al llamado “Síndrome de La Habana”. El testimonio de un guardia venezolano reavivó el debate sobre un dispositivo capaz de incapacitar sin combate directo que habría sido adquirido por el Pentágono.

Según trascendió, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva más de un año analizando un dispositivo especial que produce ondas de radio pulsadas, una tecnología que desde hace años es señalada por algunos investigadores como posible causa de los llamados episodios de salud anómalos, conocidos popularmente como “Síndrome de La Habana”, un arma que habría sido adquirido por una división del Pentágono por sumas millonarias.

El uso de un arma sónica para capturar a Nicolás Maduro En este contexto, tomó fuerza un testimonio atribuido a un guardia de seguridad venezolano que afirmó haber estado presente durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Según su relato, el operativo estadounidense incluyó una combinación de apagón de sistemas de radar, despliegue masivo de drones y la llegada de ocho helicópteros con unos veinte soldados.

El guardia aseguró que, más allá del enfrentamiento armado, hubo un momento decisivo: el uso de lo que describió como una onda extremadamente intensa, similar a un arma sónica. Según su versión, tras ese impacto, él y otros efectivos comenzaron a sufrir dolores severos en la cabeza, sangrado nasal, vómitos y pérdida de movilidad, quedando fuera de combate en cuestión de segundos.

De acuerdo con el testimonio, esa tecnología fue determinante para desarticular la defensa venezolana sin bajas entre los soldados estadounidenses.