Cómo el juicio contra una madre acusada de matar a sus 3 hijos impulsa la discusión sobre la psicosis posparto en EE.UU.

Advertencia: Esta historia contiene detalles perturbadores y trata sobre un intento de suicidio.

Un mes antes de matar a sus tres hijos, Lindsay Clancy acudió a su madre y a quien entonces era su esposo para decirles que tenía "pensamientos sobre hacerle daño a los niños".

La madre de Clancy, Paula Musgrove, testificó esta semana que, durante ese tiempo, Lindsay decía: "'Esta no soy yo, nunca había sido así antes'. Y yo estaba de acuerdo, porque no lo era".

Clancy no niega haber cometido los asesinatos, pero se ha declarado inocente de los cargos de homicidio. Su defensa argumenta que sufría psicosis posparto cuando atentó contracon la vida de sus hijos.

Sus síntomas incluían alucinaciones y delirios que comenzaron tras el nacimiento de su tercer hijo.

"Era incapaz de ajustar su comportamiento a las normas legales y no comprendía la ilicitud de su acto", declaró el miércoles Paul Zeizel, psicólogo clínico y forense.

Por su parte, la fiscalía sostuvo que ella tomó la decisión calculada de matar intencionadamente a sus hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses.

Reuters

En los casos de psicosis posparto —una afección poco frecuente considerada una emergencia médica—, las pacientes pueden experimentar manía, depresión o una combinación de ambas.

También sufren síntomas psicóticos, como escuchar voces que no existen.

En casos graves y poco comunes, pueden hacerse daño a sí mismas o a otras personas, o incluso llegar a matarlas.

Es una de las enfermedades más graves que puede sufrir una mujer tras dar a luz, según explicaron expertos a la BBC, aunque sigue sin estar clasificada en los manuales médicos de psiquiatría.

La enfermedad está cobrando mayor relevancia a medida que el juicio contra Clancy cumple un mes, y ha abierto un debate sobre las complicaciones de salud mental que pueden experimentar las mujeres después del parto.

Qué es la psicosis posparto

La psicosis posparto a menudo se manifiesta con síntomas anímicos como irritabilidad, cambios de humor, insomnio y lo que los profesionales médicos denominarían un estado similar al delirio, explicó a la BBC Susan Hatters-Friedman, profesora de psiquiatría forense de la Universidad Case Western Reserve.

"El término psicosis, en general, implica que la persona ha perdido el contacto con la realidad; esto suele incluir alucinaciones —oír o ver cosas que no están ahí— y delirios, que son creencias falsas y arraigadas que no concuerdan con la cultura de la persona", señaló Hatters-Friedman.

Meghan Cliffel llevaba ocho meses de posparto tras el nacimiento de su segunda hija cuando empezó a tener alucinaciones.

Era un viernes de 2015 y acababa de terminar su jornada laboral en Nueva York. Se convenció de que la seguían, creyó que intentaban reclutarla para una secta y pensó que el mundo entero —incluido su marido— conspiraba contra ella y sus dos hijas.

Unas 24 horas después, fue trasladada a un hospital psiquiátrico, esposada a una camilla.

Allí pasó los siguientes 12 días recibiendo tratamiento para la psicosis posparto.

Los síntomas psiquiátricos, como los que experimentó Cliffel, pueden aparecer rápidamente, indicó Hatters-Friedman. Por ello, los expertos afirman que debe tratarse como una urgencia médica: una persona puede encontrarse bien y, de repente, perder el contacto con la realidad.

El día que Clancy mató a sus hijos, estuvo jugando con ellos al aire libre y haciendo un muñeco de nieve, según relató su exmarido, Patrick Clancy.

Reuters Lindsay y Patrick Clancy cuando ella estaba embarazada.

"Estaba pasando uno de sus mejores días", declaró ante el tribunal durante el juicio.

Clancy había confesado anteriormente a quien entonces era su marido que tenía pensamientos suicidas o ideas de hacer daño a los niños, pero aquel día todo parecía haber mejorado, testificó él.

Al caer la tarde de aquel día de enero de 2023, él salió a buscar la cena para la familia. A su regreso, encontró a sus hijos muertos y a Clancy herida tras un intento de suicidio.

Ese contraste ilustra el efecto de "interruptor" —o de fluctuación intensa— que puede caracterizar a la psicosis posparto, explicaron los expertos a la BBC.

"Una mujer puede parecer estar bien en un momento dado y encontrarse gravemente enferma poco después", afirmó Jennifer Payne, experta en psiquiatría reproductiva de la Universidad de Virginia.

Los expertos señalan que no está del todo claro qué causa la psicosis posparto. Podría estar relacionada con los cambios hormonales y el estrés tras el parto, y parece existir un vínculo entre problemas de salud mental previos y el desarrollo de esta enfermedad durante el periodo posparto.

Una enfermedad sin reconocimiento

Los expertos y Cliffel coincidieron en que existe un obstáculo importante que impide una mayor concienciación y un mejor tratamiento de la psicosis posparto: es necesario incluirla formalmente en el "Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales", conocido habitualmente como DSM-5. Se trata del manual de salud mental publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

Veerle Bergink, profesora de psiquiatría y directora del Centro de Salud Mental de la Mujer de Mount Sinai, es una de las personas que trabajan con ahínco para lograr que la psicosis posparto se incluya en el DSM-5.

Al no figurar en él, la enfermedad no se aborda en los libros de texto de las facultades de medicina; los estudiantes no aprenden sobre ella y apenas se habla del tema.

Su inclusión es fundamental, afirmó.

"Solo se puede investigar y hablar de la enfermedad si se le pone nombre y se establecen criterios para identificarla", señaló Bergink. "De lo contrario, no se consigue financiación para la investigación, no hay fondos, no existe un sistema de atención ni un código de seguro médico".

Para personas como Cliffel, que vivieron la enfermedad en carne propia, el hecho de que no aparezca en el DSM-5 resulta "absurdo".

"Es como si nos borraran", comentó. "Sé lo sanador que resulta que alguien ponga por fin nombre a lo que padeces".

Ella también hizo referencia a las repercusiones en cadena que la falta de clasificación conlleva para la formación de los profesionales clínicos, el conocimiento de las familias y la cobertura de los seguros.

"Por eso veo este momento" —dijo, aludiendo al juicio de Clancy— "como una oportunidad para no limitarnos a sorprendernos cuando ocurre una tragedia, sino para trabajar de forma proactiva en la atención a las madres y sus familias".

¿En qué consiste el tratamiento?

Los expertos subrayaron que la psicosis posparto es tratable.

El litio, un estabilizador del estado de ánimo, es un tratamiento habitual para esta enfermedad. A menudo se administra a las pacientes para prevenir recaídas.

Sin embargo, también se emplean otros tratamientos —como la terapia electroconvulsiva (TEC) y los medicamentos antipsicóticos— en función de la paciente y sus síntomas.

Muchas mujeres necesitarán ser ingresadas en un hospital psiquiátrico, señaló Hatters-Friedman, pero es posible recuperarse con el tratamiento adecuado.

El desenlace del caso de Lindsay Clancy es muy poco frecuente, según los expertos.

Las investigaciones indican que entre el 1% y el 4% de las mujeres con psicosis posparto llegan a herir o matar a sus hijos.

En el caso de Meghan Cliffel, su plan de tratamiento constaba de varios enfoques.

Recibió terapia convencional, se sometió a la terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés) —un tipo de psicoterapia— y tomó litio durante un año entero.

Gran parte del tratamiento que ayudó a Meghan Cliffel lo encontró por casualidad.

"No existía una hoja de ruta asistencial que indicara: 'así es como te recuperas de esta experiencia'", comentó Cliffel.

Recordó haber hablado con sobrevivientes de cáncer de mama que le contaron que, tras el diagnóstico, había pasos claros que seguir.

"Con la psicosis posparto no ocurre lo mismo; fue como avanzar a tientas en la oscuridad", dijo Cliffel.

No obstante, los profesionales médicos le proporcionaron las herramientas y el tratamiento necesarios para seguir adelante y tener un tercer hijo.

Para asegurarse de no volver a sufrir psicosis posparto, empezó a tomar litio nada más nacer su hijo y continuó haciéndolo durante todo el año posterior al parto.

"Deberíamos contar con un sistema que realmente comprenda la salud mental materna, ofrezca apoyo proactivo a todos los padres y los informe sobre lo que puede suceder", afirmó. "Al fin y al cabo, los problemas de salud mental materna son la complicación más frecuente del parto".

BBC

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FUENTE: BBC