Cómo el fin de la patente de Ozempic en India puede cambiar la lucha global contra la obesidad (y cuáles son los riesgos)

Los ciudadanos de India podrían tenerlo ahora más fácil para adelgazar de manera sustancial, por lo menos en teoría.

Este viernes expira en el país la patente de la semaglutida, la molécula detrás de los exitosos fármacos para la pérdida de peso Wegovy y Ozempic , de la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Esto les va a permitir a las compañías farmacéuticas nacionales producir copias más baratas o genéricos, desatando una oleada de competencia que podría reducir los precios a menos de la mitad y ampliar rápidamente el acceso para la población de India; y, con el tiempo, la de otros países.

El banco de inversión Jefferies se ha referido a este momento como una potencial "píldora mágica" para India, pronosticando que el mercado de la semaglutida podría alcanzar finalmente los US$1.000 millones a nivel nacional, siempre que se establezcan los precios adecuados y se logre una buena tasa de adopción.

Los analistas prevén que, en cuestión de meses, unas 50 versiones genéricas de semaglutida con marca propia podrían irrumpir en el mercado; un patrón habitual en la ferozmente competitiva industria farmacéutica de India.

Cuando la patente del fármaco para la diabetes sitagliptina expiró en 2022, aparecieron cerca de 30 versiones con marca propia en el plazo de un mes y casi un centenar en el transcurso de un año.

Se espera que la industria farmacéutica de India, valorada actualmente en unos $US60.000 millones, duplique su tamaño para el año 2030.

Gran parte de su estructura se sustenta en los medicamentos genéricos: una capacidad manufacturera que ahora sienta las bases para una feroz competencia en torno a la semaglutida.

Getty Images Se cree que el fin de la patente de la semaglutida en India cambie el mercado global de medicamentos para adelgazar.

Lo que hasta ahora ha sido una inyección costosa, mayormente restringida a pacientes de alto poder adquisitivo, podría volverse pronto mucho más habitual.

Desarrollados originalmente para el tratamiento de la diabetes, estos fármacos son aclamados hoy en día como un punto de inflexión en la pérdida de peso, al ofrecer resultados que pocos tratamientos anteriores habían logrado igualar.

La semaglutida pertenece a una clase de medicamentos conocidos como agonistas de los receptores GLP-1, los cuales imitan la acción de una hormona que regula el apetito y los niveles de azúcar en sangre.

Al estimular la liberación de insulina y ralentizar el vaciado gástrico, estos fármacos logran que las personas experimenten una sensación de saciedad más temprana y duradera.

A pesar de haber sido desarrollados inicialmente para la diabetes, se han convertido en algunos de los tratamientos para la pérdida de peso más codiciados a nivel mundial.

En sus marcas...

Getty Images La nueva generación de fármacos para bajar de peso normalmente se administra con inyectores desechables.

Ya varios fabricantes de medicamentos indios ya se están preparando para dar este paso.

Según Sheetal Sapale, vicepresidenta de la firma de investigación Pharmarack, las principales compañías —entre las que se incluyen Cipla, Sun Pharma, Dr. Reddy's Laboratories, Biocon, Natco, Zydus y Mankind Pharma— están preparando genéricos bajo sus propias marcas, y es probable que muchas otras sigan su ejemplo.

Se prevé que los precios experimenten una caída drástica.

Los costos actuales del tratamiento mensual en India son elevados: el precio de venta de Ozempic varía entre US$95 y US$119, mientras que Wegovy puede costar entre US$108 y US$173).

Sapale estima que la competencia de los genéricos hará que esos precios desciendan a un rango aproximado de US$36 y US$54 al mes.

La reducción de los precios podría transformar el mercado.

El sector indio de medicamentos contra la obesidad —que abarca tanto inyectables como fármacos de administración oral— ya ha experimentado un rápido crecimiento, pasando de unos US$16 millones en 2021 a cerca de US$100 millones, según datos de Pharmarack.

La demanda se aceleró tras el lanzamiento de Rybelsus en 2022, la primera versión oral de la semaglutida.

Este auge refleja un cambio más amplio en el ámbito de la salud.

India ya cuenta con más de 77 millones de personas con diabetes tipo 2 y una de las mayores poblaciones de adultos con sobrepeso del mundo. Los estilos de vida urbanos, las dietas ricas en carbohidratos y los hábitos sedentarios han contribuido a impulsar ambas afecciones.

Para los médicos, los fármacos GLP-1 más económicos podrían convertirse pronto en una nueva y poderosa herramienta para tratarlas.

Los medicamentos para la pérdida de peso también están trascendiendo el ámbito de las clínicas de endocrinología. Los cardiólogos los utilizan para ayudar a los pacientes a adelgazar antes de procedimientos como la angioplastia; los cirujanos ortopédicos, para aliviar la presión sobre las articulaciones antes de una cirugía de rodilla; y los neumólogos, para tratar afecciones como la apnea obstructiva del sueño.

Muffazal Lakdawala, cirujano bariátrico radicado en Mumbai, afirma que estos fármacos podrían ampliar drásticamente el tratamiento para la vasta población de pacientes con diabetes y obesidad de India.

Hasta hace poco, señala, el acceso era limitado: los fármacos GLP-1 inyectables resultaban costosos y difíciles de conseguir, mientras que el medicamento oral Rybelsus era la única opción ampliamente disponible.

"Es fantástico que estos fármacos vayan a abaratarse, de modo que una mayor parte de la población india que padece diabetes y obesidad pueda acceder a ellos", comenta.

No obstante, añade una advertencia: "La calidad de los medicamentos que se fabriquen aquí debe estar sometida a una regulación muy estricta".

Reuters India tiene una de las poblaciones de adultos con sobrepeso más grandes del mundo.

Esa cautela refleja una realidad más amplia sobre la industria farmacéutica de India: la potencia mundial detrás de los medicamentos genéricos de bajo costo.

El país es el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos; produce aproximadamente 60.000 marcas en más de 60 categorías terapéuticas y representa alrededor del 20% del suministro global de genéricos.

Su reputación como la "farmacia del mundo" se basa, en gran medida, en su capacidad para transformar medicamentos costosos en productos asequibles para el mercado de consumo masivo.

El ejemplo más célebre se produjo hace dos décadas, cuando las empresas indias contribuyeron a reducir drásticamente el precio de los fármacos antirretrovirales contra el VIH, ampliando de manera espectacular el acceso al tratamiento en toda África y en el mundo en desarrollo.

Hoy en día, India suministra medicamentos a más de 200 países, cubriendo más de la mitad de la demanda de fármacos genéricos de África, cerca del 40% de los genéricos utilizados en Estados Unidos y aproximadamente una cuarta parte de los medicamentos en Reino Unido.

"El potencial de exportación de los medicamentos genéricos indios para la pérdida de peso es colosal", afirma Namit Joshi, presidente del Consejo de Promoción de las Exportaciones Farmacéuticas de India. "Solo el mercado estadounidense podría alcanzar un valor de US$10.000 millones en cuestión de pocos años, a medida que las tasas de obesidad impulsen la demanda".

Esto supondría un incremento considerable para el comercio farmacéutico de India: las exportaciones de medicamentos genéricos del país ascienden actualmente a un total de US$30.460 millones, siendo ya Estados Unidos su principal mercado.

No obstante, el entusiasmo entre los médicos sigue atemperado por la cautela.

¿Arma infalible?

Prashanth Vishwanathan/Bloomberg via Getty Images Hay más de 77 millones de personas con diabetes tipo 2 en India.

Los fármacos GLP-1 son potentes, pero no están exentos de riesgos.

Sus efectos secundarios pueden incluir náuseas, vómitos y problemas digestivos; entre las complicaciones más raras se encuentran los cálculos biliares o la pancreatitis.

Una pérdida de peso rápida, sin una ingesta adecuada de proteínas ni ejercicio físico, también puede derivar en una pérdida de masa muscular.

Los médicos señalan que muchos pacientes malinterpretan la función de estos fármacos. Algunos esperan una pérdida de peso drástica en cuestión de semanas, influenciados por el revuelo generado en las redes sociales y por los respaldos de celebridades.

El diabetólogo Rahul Baxi, radicado en Mumbai, afirma que el éxito del tratamiento no depende únicamente del fármaco, sino también de una "correcta selección del paciente".

Los médicos van más allá del Índice de Masa Corporal (IMC) —una medida básica que relaciona el peso con la estatura— para evaluar afecciones concomitantes, tales como la diabetes o el colesterol alto.

El estilo de vida también desempeña un papel fundamental: si la dieta del paciente sigue siendo poco saludable, es posible que el fármaco por sí solo no resulte suficiente.

Con frecuencia, los pacientes acuden en busca de una solución rápida. "La gente viene pidiendo perder 10 kilos en tres meses", comenta Baxi.

La pérdida de peso acelerada puede tener sus desventajas. Si el proceso es demasiado rápido, los pacientes pueden perder grasa en el rostro, el cuello, los brazos y los muslos, lo que les confiere un aspecto frágil.

"Una pérdida de peso gradual, un aumento lento y progresivo de la dosis, y un enfoque centrado en la ingesta de proteínas, el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza son factores clave para lograr resultados más saludables", asegura Baxi.

Otro desafío radica en que, a menudo, la pérdida de peso se revierte una vez que se suspende la administración de los fármacos. El apetito puede reaparecer con gran intensidad, dado que el organismo opone resistencia a la pérdida de grasa.

"Si se dejan de tomar los fármacos, el apetito regresa de manera voraz", advierte Baxi.

Exceso de semaglutida

Getty Images Los alimentos fritos —a menudo ricos en carbohidratos y grasas— se consumen ampliamente en India.

También existen inquietudes sobre el uso indebido a medida que bajan los precios.

Los médicos informan que a algunos pacientes se les prescriben dosis elevadas por parte de entrenadores de gimnasio, clínicas de estética o dietistas que carecen de la autoridad para hacerlo.

Las farmacias en línea a veces dispensan estos fármacos tras realizar consultas superficiales. Los esteticistas ya anuncian "paquetes" de adelgazamiento rápido para bodas o eventos sociales.

Estas prácticas podrían extenderse a medida que los medicamentos genéricos, más económicos, estén más ampliamente disponibles.

"Un mayor acceso a medicamentos baratos conlleva una mayor probabilidad de abuso", afirma Bhaumik Kamdar, neumólogo radicado en Mumbai. "El acceso exige una mayor responsabilidad, así como una regulación más estricta. Me muestro cautelosamente optimista respecto a estos fármacos".

Esta advertencia se hace eco de las inquietudes de Lakdawala en relación con los estándares de fabricación.

"Se trata de medicamentos muy beneficiosos", señala. "No queremos que surjan efectos secundarios derivados de fármacos de mala calidad, lo cual acabaría desprestigiando a la propia molécula".

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El gobierno también está intentando moderar el entusiasmo desmedido.

En una circular emitida la semana pasada, el organismo regulador de medicamentos de India le advirtió a las compañías farmacéuticas sobre la publicidad directa a los consumidores de medicamentos para la pérdida de peso que requieran receta.

La publicidad que prometa resultados espectaculares o que reste importancia a la necesidad de seguir una dieta y hacer ejercicio podría considerarse engañosa, señalaron las autoridades, haciendo hincapié en que este tipo de medicamentos solo deben utilizarse bajo supervisión médica.

Por consiguiente, tanto para los reguladores como para los médicos, los próximos meses podrían poner a prueba la capacidad que tenga India para lograr un equilibrio entre la asequibilidad y la supervisión.

Baxi comenta que les pide a sus pacientes que mejoren su estilo de vida y su dieta antes de prescribirles medicamentos para la pérdida de peso.

Incluso en ese caso, explica, primero se les somete a una dieta con mayor contenido proteico con la ayuda de un dietista.

La evidencia actual sugiere que estos medicamentos podrían requerir una administración a largo plazo. Sin embargo, muchos pacientes acuden solicitando una "solución rápida tras ver vídeos en Instagram", lo que ejerce presión sobre los médicos.

No obstante, los beneficios podrían ser considerables. Un medicamento que en el pasado costaba decenas de miles de rupias al mes podría volverse accesible para millones de personas y, tal vez con el tiempo, para pacientes mucho más allá de las fronteras de India.

"De hecho, a muchos pacientes les escribo en la receta: 'Vuelva a verme después del 20 de marzo, cuando bajen los precios'", relata Baxi.

BBC

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FUENTE: BBC