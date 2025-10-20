Colombia: Gustavo Petro cita a su embajador tras fuertes amenazas de Donald Trump

Gustavo Petro, presidente de Colombia, llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras los dichos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El Gobierno de Colombia ha anunciado la llamada a consultas del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusase a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico" y suspendiese la ayuda al país sudamericano.

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ha informado de la nueva medida, en un escueto comunicado en el que ha confirmado que el embajador "ya se encuentra en Bogotá". "En las próximas horas", el Gobierno de Petro tiene previsto informar de nuevas decisiones.

El presidente colombiano ha recriminado en las últimas semanas a la Administración Trump los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, lo que para Trump sería muestra de la connivencia de Petro con el tráfico de drogas. La escalada dialéctica ha derivado en una orden de Trump para suspender "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".