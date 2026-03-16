EE.UU. ignora la escalada de Irán y prevé que la guerra terminará en las próximas semanas

El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que la victoria es inminente pese al bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

En medio de una escalada bélica que mantiene en vilo a los mercados globales, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, lanzó un pronóstico audaz sobre el desarrollo de las hostilidades en Medio Oriente. Según el funcionario, la guerra iniciada el pasado 28 de febrero contra la República Islámica de Irán podría llegar a su fin “en las próximas semanas”, o incluso antes.

Durante una entrevista con la cadena ABC News este domingo, Wright defendió la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel, sosteniendo que el gobierno de Donald Trump ya había contemplado las consecuencias económicas actuales. "Éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo", afirmó el secretario, refiriéndose a la parálisis comercial que afecta a la región.

Para la administración estadounidense, el escenario actual representa un “sufrimiento a corto plazo”. Wright argumentó que esta etapa de crisis es necesaria para evitar que la economía y la política de Oriente Próximo continúen siendo, según sus palabras, "rehenes de la política de Irán".

El factor crudo: El petróleo por encima de los 100 dólares El bloqueo del Estrecho de Ormuz, ejecutado por el régimen iraní tras el inicio de los ataques, ha sido el principal motor del aumento en el precio del crudo. Con el barril superando la barrera de los 100 dólares, el impacto se siente en todas las economías del mundo:

Paso estratégico: Por el estrecho circula más de una quinta parte del comercio mundial de mercancías.

Aumento de la gasolina: El bloqueo ha disparado los costos de transporte internacional y el precio del combustible en los surtidores.

Cambio geopolítico: Según Wright, el aumento de los precios provocado por este bloqueo cambiará la situación geopolítica global “para siempre”, debilitando la influencia de los países exportadores de crudo que desafían a Occidente. El Estrecho de Ormuz, zona de conflicto. El Estrecho de Ormuz, zona de conflicto. Incertidumbre en la navegación marítima Pese al optimismo de Wright sobre la duración de la guerra, la realidad en el terreno muestra una interrupción total del transporte marítimo en Ormuz. El régimen de Teherán ha utilizado este paso como su principal arma de presión, afectando no solo el suministro de petróleo sino el flujo logístico hacia Asia y Europa.