Clavicular: acusan de violación ante una corte de EE.UU. al controvertido influencer de "looksmaxxing"

El influencer Clavicular, cuyo nombre real es Braden Peters, fue acusado ante un tribunal de EE.UU. de violación, de suministrarle alcohol a una persona menor de edad legal y de drogar a alguien para tener relaciones sexuales, según consta en los registros judiciales.

La acusación penal presentada en el estado de Massachusetts dice que los presuntos delitos ocurrieron en mayo de 2025.

Un portavoz de Peters le dijo a CBS News, socio estadounidense de la BBC, que los cargos son "falsos" y que aún no se le ha notificado al influencer una orden de arresto.

Peters ya se enfrentaba a una demanda civil presentada a principios de este año por una mujer que alegó que él le había servido varias rondas de vodka y había mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento en la casa de sus padres en Cape Cod.

La mujer afirmó que era menor de edad en ese momento y también lo acusó de inyectarle una sustancia no aprobada por la FDA. Él negó las acusaciones.

Los cargos penales presentados este mes no identifican a la presunta víctima.

Buscando la "perfección física"

Getty Images Clavicular es parte de un movimiento que busca la "perfección física".

Clavicular es conocido por su papel en un movimiento online llamado "looksmaxxing", centrado en maximizar el atractivo físico.

Sus cuentas en redes sociales han acumulado un gran número de seguidores, a quienes le transmite en directo hasta dónde llega para alcanzar la perfección física.

Peters ha hablado abiertamente sobre métodos como "golpeo de huesos", que consiste en golpearse la mandíbula con un martillo u otros objetos para conseguir un aspecto más cincelado.

A pesar de las polémicas que ha generado su estilo de "mejora de imagen", Peters ha sabido aprovechar su fama en internet para obtener un mayor reconocimiento social. En junio desfiló en la Semana de la Moda de París.

Peters también ha tenido otros problemas con la ley.

Fue acusado a principios de este año en Florida después de filmarse a sí mismo disparando contra lo que parecía ser un caimán muerto, por lo que se declaró culpable de disparar ilegalmente un arma de fuego en público.

En marzo, fue arrestado en Florida bajo sospecha de agresión, luego de que las autoridades sospecharan que había instigado una pelea entre dos mujeres.

Posteriormente, en julio, las autoridades declararon que no tenían intención de presentar cargos.

Después de que se hicieran públicas las acusaciones en Massachusetts, Peters publicó un vídeo en X que parecía mostrar a su acusadora, así como una nota manuscrita.

"Les pasa a todos los jóvenes exitosos, la gente intenta aprovecharse de tu dinero", escribió.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC