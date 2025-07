Chile en vigilancia extrema por tsunami: las regiones bajo amenaza

Chile continúa en extrema alerta y puso en marcha un operativo de prevención que todavía sigue en curso. En cuestión de minutos, se encendieron las alarmas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) iniciaron un monitoreo constante del océano, siguiendo datos de boyas marinas y estaciones costeras. El escenario no es de pánico, pero sí de máxima atención: la amenaza se mantiene y el mar es impredecible.

Las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso fueron las primeras en quedar bajo vigilancia. Son zonas donde la cercanía al mar y las características geográficas podrían amplificar los efectos de un tsunami si llega. Pero la respuesta fue más amplia: trece regiones del país, desde el extremo norte hasta el sur, quedaron en Estado de Preocupación. Esto significa que, si bien no hay una orden general de evacuación, sí se pide estar atentos y listos para actuar.

En estos momentos, lo más importante es evitar acercarse a la costa. Las autoridades han sido claras: hay que mantenerse lejos de playas, caletas, puertos, desembocaduras de ríos y cualquier zona baja cercana al mar. Aunque a simple vista no se vean olas grandes, las corrientes pueden ser intensas y peligrosas. Se repite una y otra vez una idea clave: la prevención salva vidas.

Shoa parte 6 AM Este es el boletín 6 de SHOA sobre la amenaza de tsunami para las costas de Chile. SHOA

Qué significan las alertas y por qué no hay que confiarse

No todos los tsunamis se manifiestan igual. A veces no hay una gran ola visible, pero sí movimientos de agua intensos que pueden arrastrar personas, autos y embarcaciones. En este caso, las autoridades trabajan sobre la base del “peor escenario posible”. No porque estén seguros de que ocurrirá, sino porque es mejor exagerar las precauciones que lamentar consecuencias.