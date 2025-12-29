Casi el 70% de los habitantes de Brasil consideran que el 2026 será un mejor año que el 2025

Una encuesta realizada en Brasil indicó que los habitantes encararán el 2026 con mucho optimismo , ya que el 69% considera que será un año mejor para su situación personal en comparación con 2025 . Así lo señaló el trabajo realizado por el instituto Datafolha en la portada del diario Folha de Sao Paulo.

El resultado representa un aumento de nueve puntos porcentuales frente a la medición anterior, ya que a fines de 2024 el 60 por ciento de los entrevistados esperaba una mejora en la situación personal en el actual año.

Ante la pregunta "En su opinión, ¿2026 será un año mejor, igual o peor que 2025 para usted?", el 16% respondió que la situación será igual, el 11% cree que empeorará y el 3% no supo responder.

El sondeo también muestra un aumento del optimismo sobre la situación de Brasil en general, en un año en el cual habrá elecciones generales y el presidente Lula da Silva se presentará a la reelección.

Para el 60% de los encuestados, 2026 será un año mejor para Brasil en comparación con 2025 , frente al 47% registrado en la encuesta anterior. Ese nivel de confianza iguala el observado tras las elecciones presidenciales de 2022, que llevaron a Lula a su tercer mandato, apuntó el estudio.

El optimismo es mayor entre las mujeres, ya que el 74 por ciento espera una mejora en la situación personal en 2026, frente al 65 por ciento de los hombres.

Por preferencias políticas, el 78% de quienes votan por Lula en la segunda vuelta de 2022 espera una mejora en 2026, mientras que el porcentaje desciende al 61% entre los votantes del expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso por una condena a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado.

El optimismo alcanza al 79% entre quienes aprueban la gestión del Gobierno y baja al 59% entre quienes la desaprueban.

Fuente: NA