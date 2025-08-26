Cambio climático: el nivel del mar creció tal como se previó hace 30 años

El cambio global del nivel del mar se ha medido por satélite durante más de 30 años, y una comparación con las proyecciones climáticas de mediados de la década de 1990 demuestra su notable precisión, según un estudio ahora revelado. Una nueva era en el monitoreo del cambio global del nivel del mar comenzó con el lanzamiento de satélites a principios de la década de 1990 para medir la altura de la superficie del océano.

Esto demostró que, desde entonces, la tasa de aumento global del nivel del mar ha promediado aproximadamente 0,31 centímetros por año.

Recientemente, se ha podido detectar que la tasa de aumento global del nivel del mar se está acelerando.

Cuando investigadores de la NASA demostraron en octubre de 2024 que la tasa se había duplicado durante este período de 30 años, era el momento oportuno para comparar este estudio con las proyecciones realizadas a mediados de la década de 1990, independientemente de las mediciones satelitales, según afirman según dos investigadores de la Universidad de Tulane, cuyos hallazgos se publicaron en Earth's Future.

" Nos sorprendió bastante la precisión de esas primeras proyecciones, sobre todo si tenemos en cuenta lo rudimentarios que eran los modelos de entonces, en comparación con los que tenemos disponibles ahora", afirmó en un comunicado el autor principal del estudio , Torbjörn Törnqvist, profesor de Geología en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales.

El deshielo antártico es constante. Foto: Dpa. El nivel del mar crece producto de un deshielo constante. Foto: Dpa. DPA

El nivel del mar y el cambio climático

"Para cualquiera que cuestione el papel de los humanos en el cambio climático, aquí se encuentra una de las mejores pruebas de que hemos comprendido durante décadas lo que realmente está sucediendo y de que podemos realizar proyecciones creíbles", añadió.

El coautor Sönke Dangendorf, profesor asociado del Departamento de Ciencias e Ingeniería Fluvial y Costera, afirmó que, si bien es alentador observar la calidad de las proyecciones iniciales, el desafío actual reside en traducir la información global en proyecciones adaptadas a las necesidades específicas de las partes interesadas en lugares como el sur de Luisiana.

"El nivel del mar no sube de manera uniforme, sino que varía ampliamente. Nuestro reciente estudio de esta variabilidad regional y los procesos que la subyacen se basa en gran medida en datos de las misiones satelitales de la NASA y los programas de monitoreo oceánico de la NOAA", afirmó. "Continuar con estos esfuerzos es más importante que nunca y esencial para una toma de decisiones informada que beneficie a las personas que viven a lo largo de la costa".

Las proyecciones se han cumplido

En 1996, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un informe de evaluación poco después de que comenzaran las mediciones satelitales del nivel del mar. Proyectó que el aumento más probable del nivel del mar global durante los próximos 30 años sería de casi 8 cm, notablemente cerca de los 9 cm que se han producido. Sin embargo, también subestimó el papel del derretimiento de las capas de hielo en más de 2 cm.

En aquel entonces, se sabía poco sobre el papel del calentamiento global de las aguas oceánicas y cómo este podría desestabilizar los sectores marinos de la capa de hielo antártica desde abajo. El flujo de hielo desde la capa de hielo de Groenlandia hacia el océano también ha sido más rápido de lo previsto.

Las dificultades pasadas para predecir el comportamiento de las capas de hielo también encierran un mensaje para el futuro. Las proyecciones actuales sobre el futuro aumento del nivel del mar consideran la posibilidad, aunque incierta y poco probable, de un colapso catastrófico de la capa de hielo antes de finales de este siglo. Las regiones costeras bajas de Estados Unidos se verían particularmente afectadas si dicho colapso ocurriera en la Antártida.

Video: así se manifiesta el cambio climático

Embed - El Cambio Climático No Es Un Escenario Lejano; Está Aquí Y Es Urgente Actuar. Mirá En Menos De 1 Minuto Cómo Aumentaron Las Temperaturas Globales Cada Mes Desde 1850 En Este Impresionante Gráfico. Este 2023 Ya

Dpa