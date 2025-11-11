Brutal femicidio en Brasil: un hombre mató a su pareja embarazada y luego se suicidó

La mujer estaba embarazada de ocho meses y fue asesinada por su pareja, Vinícius Franco de Farias. El bebe tampoco sobrevivió.

Denize, la víctima de femicidio que estaba embarazada de ocho meses y fue asesinada por su pareja.

Un terrible hecho azotó la ciudad de Campinas, en Brasil, a las afueras de San Pablo, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Denise Tizo de Oliveira y Vinícius Franco de Farias. La joven de 27 años estaba embarazada y fue asesinada por su pareja, que tras el hecho se suicidó. El bebé de ocho meses también falleció.

Los cuerpos fueron descubiertos este domingo por la Policía local en el hogar al que se había mudado la pareja recientemente, ubicado en el barrio Jardim Santa Lúcia. Según explicó la familia del asesino, en los últimos meses, cercanos al nacimiento de Augusto, el nombre que había elegido para el niño, las peleas entre ambos habían escalado.

La Policía Civil explicó que pudieron determinar que Vinícius asesinó a su pareja con un arma blanca y posteriormente se quitó la vida. El equipo médico que llegó al hogar fue quien constató la muerte de ambos y del bebé.

La despedida a la víctima de femicidio La joven de 27 años se desempeñaba como odontóloga, donde la Facultad de Odontología de la Universidad Nove de Julho, donde se recibió, la despidió con un sentido mensaje: “Este crimen brutal y cobarde no es un caso aislado, sino el reflejo de una violencia estructural y machista que arrebata vidas y destruye familias”.

Su madre también la despidió en redes: "Y así se fue sin despedirse, en silencio, sin tener derecho a conocer a su pequeño Augusto. Y hoy están en el reino espiritual jugando juntos. Te amo, mi hermosa hija Denise".