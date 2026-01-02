Brasil: Jair Bolsonaro recibe el alta y vuelve a cumplir su pena de 27 años de cárcel

El expresidente de Brasil , Jair Bolsonaro , ha recibido el alta hospitalaria tras pasar varios días en observación después de someterse a tres intervenciones quirúrgicas y ya ha abandonado el centro sanitario, desde donde ha sido trasladado de nuevo al lugar donde cumple condena .

Se trata de la sede de la Policía Federal en Brasilia para seguir cumpliendo su condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado , una vez el Tribunal Supremo le ha denegado, horas antes, la prisión domiciliaria.

Bolsonaro ha salido del hospital en un convoy formado por escoltas de la Policía Militar y coches negros sin distintivos que salió del garaje del complejo alrededor de las 18.40 horas (22.40, hora española peninsular). Desde allí, según ha recogido la Agencia Brasil, ha sido trasladado a la superintendencia de la Policía Federal en la capital brasileña, donde lleva cumpliendo su condena desde el mes de noviembre.

Su regreso a las dependencias policiales se produce después de que esta misma tarde el juez del Supremo Alexandre de Moraes haya rechazado, como ya hiciera dos semanas antes, la solicitud de los abogados del exdirigente para permanecer en arresto domiciliario a su salida del hospital por motivos humanitarios.

El magistrado ha considerado que la defensa de Jair Bolsonaro no ha presentado "hechos sobrevenidos que pudieran disipar los motivos determinantes de la decisión de denegar la solicitud de arresto domiciliario humanitario dictada el 19 de diciembre de 2025".

La defensa de Jair Bolsonaro busca el modo de evitar la condena del exmandatario en Brasil. Foto Efe

El exmandatario, intervenido inicialmente de una hernia inguinal, fue también operado en los siguientes días con el objetivo de que el personal médico pudiera bloquearle los nervios frénicos derecho e izquierdo --que controla los movimientos del diafragma-- y así frenar sus crisis de hipo persistente, por las que se ha visto aquejado en reiteradas ocasiones en los últimos meses.

La salud de Jair Bolsonaro

Con todo, el documento incide en que el personal médico, incluido un fisioterapeuta, seguirá teniendo pleno acceso a para atenderlo y proporcionarle medicamentos y también "alimentos preparados por sus familiares".

Estas últimas operaciones se suman a la lista de intervenciones que Bolsonaro, de 70 años, ha pasado con motivo de diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, después del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato.

El exmandatario cumple desde finales de noviembre una pena de prisión de 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado que lideró entre 2022 y 2023 contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Dpa