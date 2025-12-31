Jair Bolsonaro recibiría el alta este jueves tras ocho días internado y varias cirugías

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de estado, se encuentra estable tras ser sometido a cuatro operaciones.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibiría este jueves 1° de enero el alta médica, luego de permanecer ocho días internado en un hospital privado de Brasilia, donde fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas. Así lo informó el equipo médico que lo atiende, al destacar una evolución clínica favorable y mayor estabilidad general.

El cirujano Claudio Birolini, jefe del equipo tratante, explicó que los últimos estudios mostraron un buen estado de salud, sin nuevos picos de hipertensión, lo que permitió mantener la previsión de alta.

En tanto, el médico Brasil Caiado señaló que hubo una mejora en las crisis de hipo que afectaban al exmandatario, aunque el tratamiento continuará con medicación y otras alternativas terapéuticas.

Operaciones realizadas a Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro fue operado para la corrección de dos hernias inguinales y, además, se le practicaron tres bloqueos anestésicos de los nervios frénicos con el objetivo de controlar los episodios persistentes de hipo. Los especialistas indicaron que todas las intervenciones se desarrollaron según lo previsto y que el posoperatorio evoluciona de manera adecuada.

Los médicos reconocieron que el cuadro de salud se vio influido por el estado anímico del expresidente y por las condiciones de detención, motivo por el cual se decidió incorporar un tratamiento antidepresivo.