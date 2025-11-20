Bielorrusia deja en libertad a dos curas de la Iglesia católica acusados de traición

El Gobierno de Bielorrusia libera a dos curas acusados de traición como gesto de buena voluntad por el Jubileo de la Iglesia católica.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ordenado la liberación de dos curas de la Iglesia católica acusados de crímenes contra el Estado, en el marco de los acercamientos con El Vaticano y la celebración del Jubileo 2025 de este culto masivo.

Se trata de los religiosos Henryk Akalotovich y Andrzej Yuchniewicz, ambos ciudadanos bielorrusos de la minoría polaca, quienes fueron condenados a once años y trece años de prisión, respectivamente, por delitos de traición.

Lukashenko ha tomado esta decisión como gesto de buena voluntad, según apunta la agencia estatal de noticias BelTA, después además de la reciente visita en octubre de este año del Alto Representante del Papa León XIV, el cardenal Claudio Gudgeroc, en el marco del acercamiento de las autoridades bielorrusas con El Vaticano.

La Iglesia Católica de Bielorrusia ha celebrado la liberación de los dos curas, así como la "tendencia positiva" del Estado bielorruso con el orden internacional y el fortalecimiento de sus relaciones con la Santa Sede.

El portavoz de la Iglesia católica bielorrusa, el padre Yuri Yasevich, ha destacado que la visita del cardenal Gudgeroc resultó fundamental para convencer a Lukashenko de liberar, "en señal de misericordia y respeto al papa", a los dos religiosos.