Aumentó a 14 el número de periodistas detenidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que al menos 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos.

Se dieron en el marco de la cobertura de la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela.

Este lunes, tras la detención de Nicolás Maduro, catorce periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos en Caracas. Las detenciones se dieron en el marco de la cobertura de la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela. En principio, eran solamente siete los detenidos, pero en las últimas horas ese número aumento.

“Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este #5Ene, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores”, señala el posteo del SNTP.

Según indicaron, por el momento, solo tres fueron liberados. “Urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente”, concluyeron.

Ahora, actualizaron la información e informaron, a través de su cuenta oficial de X: “Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales. Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa”.