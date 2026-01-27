Aumenta la tensión en Irán: ya llegó a Oriente Medio el portaaviones USS Abraham Lincoln

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, ya se encuentra en Oriente Medio , según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en un movimiento que suma presión sobre Irán en medio de la represión contra las protestas dentro del país persa.

La confirmación llegó a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde el Centcom señaló que el portaaviones y su escolta “están ahora desplegados en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad”, aunque evitó mencionar de manera directa a Irán y no precisó cuántos elementos integran el despliegue.

"Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega el Océano Índico el 26 de enero", indicó el organismo militar, con base en Florida, en el texto de un párrafo.

Se trata de un portaaviones de la clase Nimitz, considerada por la Marina de Estados Unidos como parte de los buques de guerra de mayor tamaño del mundo y pieza central de la proyección militar estadounidense en escenarios de alta tensión .

Irán advirtió que el despliegue de este portaaviones puede aumentar la inseguridad y que eso "afectará a todos" los países de la región.

El arribo ocurre después de la orden del presidente Donald Trump, quien la semana pasada anunció que Estados Unidos tenía una "flota enorme" rumbo a aguas cercanas a Irán y advirtió al gobierno iraní sobre la necesidad de frenar la represión frente a la oleada de protestas que sacudieron el país.

Irán lanzó una amenaza ante la llegada del portaaviones

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este lunes de que la presencia de un portaaviones y otros buques estadounidenses en Oriente Medio incrementa su "vulnerabilidad" y los convierte en “objetivos al alcance”.

"La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance", indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según recoge la televisión estatal de Irán. La fuente, cuyo nombre no se hizo público, aseguró que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

"La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país", advirtió el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días que su país tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a lrán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.