Fotos filtradas a la BBC muestran los rostros de cientos de personas muertas en la brutal represión de las protestas en Irán

Cientos de fotos que muestran los rostros de las personas muertas durante la violenta represión de las protestas antigubernamentales en Irán se filtraron a la BBC .

Las imágenes, demasiado gráficas para mostrarlas sin difuminar, muestran los rostros ensangrentados, hinchados y con hematomas de al menos 326 víctimas, incluidas 18 mujeres.

Las imágenes, expuestas en una morgue del sur de Teherán , son una de las pocas formas en que las familias han podido identificar a sus seres queridos fallecidos.

Muchas de las víctimas estaban demasiado desfiguradas como para ser identificadas, y 69 personas habían sido etiquetadas en persa como "Sin nombre", lo que sugiere que se desconocía su identidad cuando se tomó la foto.

Solo 28 de las víctimas tenían etiquetas con nombres claramente visibles en las fotos.

Las etiquetas de más de 100 víctimas llevaban como registro de la fecha de su fallecimiento el 9 de enero, una de las noches más mortíferas para los manifestantes en Teherán hasta la fecha.

Las calles de la ciudad fueron incendiadas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras los manifestantes coreaban consignas contra el líder supremo y la República Islámica.

Esto se produjo después de un llamado a una protesta nacional de Reza Pahlavi, el hijo exiliado del difunto sha.

Las fotos filtradas ofrecen una pequeña muestra de las miles de personas que se cree han muerto a manos de las fuerzas del Estado iraní.

Getty Images Manifestantes en una calle de Teherán el 9 de enero.

Heridas graves

BBC Verify ha estado monitoreando la propagación de las protestas en Irán desde que estallaron a finales de diciembre.

Sin embargo, el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades ha hecho extremadamente difícil documentar la magnitud de la violencia del gobierno contra quienes se oponen.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, reconoció públicamente la muerte de miles de personas, pero culpó a Estados Unidos, Israel y a quienes describió como "sediciosos".

Las cifras oficiales que ha ofrecido la República Islámica señalan que los fallecidos ascienden a 3.117, según un comunicado de la llamada Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, cifra inferior a la que ofrecen distintas organizaciones de derechos humanos.

A pesar de que el apagón ya lleva tres semanas, un pequeño número de personas ha logrado obtener información.

Cientos de imágenes de las víctimas en primer plano tomadas desde el interior del Centro Médico Forense Kahrizak se filtraron a BBC Verify.

Analizamos 392 fotos de víctimas y pudimos identificar a 326 personas; algunas aparecían en múltiples fotos tomadas desde diferentes ángulos. Algunas fuentes afirmaron que el número real de muertos en la morgue ascendía a miles.

Una fuente, cuyo nombre no damos por su seguridad, nos dijo que no estaban preparados para el nivel de devastación que encontraron dentro del complejo mortuorio y que vieron víctimas que iban desde los 12 o 13 años hasta los 60 y 70. "Fue simplemente abrumador", declaró.

En medio del caos dentro de la morgue, se nos dijo que familiares y amigos estaban amontonados alrededor de una pantalla intentando identificar a sus seres queridos mientras cientos de imágenes de los muertos se transmitían por el aparato.

La transmisión de imágenes duró horas, dijeron, y añadieron que muchas de las lesiones de las víctimas eran tan graves que no pudieron ser identificadas.

Un hombre tenía la cara tan hinchada que apenas se le veían los ojos. Otro aún tenía un tubo de respiración en la boca, lo que sugiere que falleció tras recibir atención médica.

Se nos dijo que algunas víctimas estaban tan gravemente heridas que sus familiares pidieron volver a ver las fotos y ampliar sus rostros para asegurarse de que realmente eran ellos.

En otras ocasiones, las personas reconocieron a sus seres queridos al instante y se les vio desplomarse en el suelo gritando.

BBC

Bolsas de cadáveres abiertas

Muchas fotos mostraban bolsas para cadáveres abiertas con papeles cerca de sus rostros, que los identificaban por su nombre, documento de identidad o fecha de fallecimiento.

Nos dijeron que en algunos casos, la única forma de identificación era una tarjeta bancaria colocada sobre la bolsa para cadáveres, la última posesión que les quedó a las víctimas.

BBC Verify corroboró por separado videos de la misma morgue que demuestran la violencia perpetrada contra los manifestantes.

Uno muestra el cuerpo de lo que parece ser un niño, mientras que otro muestra a un hombre con una clara herida de bala en el centro de la cabeza. Ambos videos son demasiado perturbadores para mostrarlos.

Algunos iraníes han estado publicando los nombres de víctimas que han muerto a manos de las fuerzas de seguridad cuando logran conectarse a internet a través de Starlink o incluso usando redes de países vecinos, aunque estas oportunidades son muy escasas.

Comparamos los nombres de las víctimas identificadas en la morgue con las publicaciones en redes sociales que reportaban los nombres de los fallecidos y encontramos cinco coincidencias, pero no revelamos los nombres porque no podemos contactar a sus familias.

BBC Verify rastreó, mediante videos verificados, la propagación de las protestas antigubernamentales en 71 pueblos y ciudades de Irán desde que estallaron el 28 de diciembre, aunque es probable que el número real de zonas donde se han producido manifestaciones sea mucho mayor.

Las pocas imágenes que se han podido subir a través de Starlink muestran coches quemados abandonados en las calles, mientras que en videos verificados se veían ráfagas de disparos en los alrededores de Teherán durante las protestas.

El apagón de internet ha hecho extremadamente difícil documentar la cifra total de muertos en las protestas. Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU., calcula más de 4.000 muertos actualmente.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC