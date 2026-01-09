Aulas en tiendas de campaña: los niños palestinos regresan a clases en Gaza tras más de dos años de guerra

En Ciudad de Gaza se vuelve a oír el sonido de los niños aprendiendo.

Las tiendas de campaña que ahora sirven de aulas son ruidosas y un poco caóticas, pero están llenas de vida.

Algunos profesores señalan pizarras cubiertas de letras en inglés; otros invitan a los alumnos a pasar al frente y escribir palabras básicas en árabe.

No se parece en nada a un día escolar normal. Pero, tras el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre, es un comienzo.

Despiués de más de dos años de guerra , el murmullo de las clases y las conversaciones de los compañeros resuenan entre las ruinas de lo que una vez fue la escuela Lulwa Abdel Wahab al Qatami, en el barrio de Tel al Hawa, en la parte suroeste de Ciudad de Gaza.

Fue bombardeada en enero de 2024 y, durante meses, sus terrenos sirvieron de refugio para familias desplazadas. Hoy vuelve a ser un lugar de aprendizaje, aunque de forma más básica.

Caminando en fila india, con los pequeños brazos apoyados en los hombros de sus compañeros, los alumnos sonríen mientras se dirigen a las aulas improvisadas.

Para muchos, este es el primer regreso a la rutina y a la educación desde que comenzó la guerra.

Según Unicef, más del 97% de las escuelas de Gaza sufrieron daños o fueron destruidas durante la guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en repetidas ocasiones que Hamás utiliza infraestructuras civiles, incluidas escuelas, para llevar a cabo sus operaciones, pero rara vez han aportado pruebas sólidas.

De los 658.000 niños en edad escolar de la Franja, la mayoría no ha recibido educación formal en casi dos años.

Durante ese tiempo, muchos aprendieron de primera mano cómo el hambre, el desplazamiento y la muerte pueden marcar sus tempranas vidas.

Ahora está surgiendo algo poco habitual: un frágil atisbo de la infancia que una vez conocieron.

BBC Para muchos niños de esta escuela, es la primera vez que vuelven a las aulas desde que comenzó la guerra.

"Echaba de menos ir a la escuela"

Naeem al Asmaar, de 14 años, asistía a esta escuela antes de que fuera destruida. Perdió a su madre en un ataque aéreo israelí durante la guerra.

"Fue lo más duro que he vivido nunca", dice en voz baja.

Aunque estuvo desplazado durante meses, la casa de Naeem en Ciudad de Gaza sobrevivió. Tras el alto el fuego, regresó con su familia.

"Echaba mucho de menos ir a la escuela", afirma Naeem, y añade que la diferencia es enorme.

"Antes de la guerra, la escuela estaba en aulas de verdad", asegura el chico.

"Ahora son tiendas de campaña. Solo estudiamos cuatro asignaturas. No hay suficiente espacio. La educación no es la misma, pero estar aquí es importante. La escuela ocupa todo mi tiempo y realmente lo necesitaba".

Rital Alaa Harb, una estudiante de 9° curso que también estudió aquí, quiere ser dentista.

"El desplazamiento afectó completamente a mi educación", expone. "No había tiempo para estudiar. No había escuelas. Echaba mucho de menos a mis amigos, y echo de menos mi antiguo colegio".

La escuela improvisada está gestionada por Unicef y reúne a niños de la escuela original de Lulwa y a otros desplazados por la guerra.

No imparte el plan de estudios palestino completo, solo lo básico: árabe, inglés, matemáticas y ciencias.

El director, Mohammed Saeed Schheiber, lleva 24 años trabajando en el ámbito de la educación. Asumió la dirección del centro a mediados de noviembre.

"Empezamos con determinación", afirma, "para compensar a los alumnos por lo que habían perdido".

BBC Mohammed Saeed Schheiber afirma que muchos de los niños están luchando contra el trauma.

Actualmente, la escuela atiende a 1.100 niños y niñas, y funciona en tres turnos al día, en los que los niños asisten en días alternos a los de las niñas. Solo hay 24 profesores.

"Antes de la guerra", dice Schheiber, "nuestros alumnos estudiaban en escuelas totalmente equipadas, con laboratorios de ciencias, salas de informática, acceso a internet y recursos educativos. Todo eso ha desaparecido".

Aquí no hay electricidad. No hay internet. Y muchos niños sufren traumas.

Los desafíos a los que se enfrentan

Más de 100 alumnos de la escuela han perdido a uno o ambos padres, han visto sus hogares destruidos o han sido testigos de asesinatos durante la guerra.

En total, según Schheiber, todos los alumnos se han visto afectados, directa o indirectamente.

Ahora, un terapeuta imparte sesiones de apoyo psicológico para ayudar a los niños a procesar lo que han vivido.

A pesar del esfuerzo, la demanda supera con creces la capacidad.

"Ya tenemos más de mil alumnos aquí", afirma Schheiber. "Pero solo disponemos de seis aulas por turno".

"Junto a la escuela hay un gran campo de desplazados, con familias del norte y el este de Gaza. Muchos niños quieren matricularse, pero simplemente no podemos acogerlos", añade.

BBC Muchos padres afirman que sus hijos han perdido años de educación.

Para los padres, el regreso a la escuela supone un alivio, pero también una fuente de ansiedad.

Huda Bassam al Dasouki, madre de cinco hijos desplazados del sur de Rimal, sostiene que la educación se ha convertido en un reto abrumador.

"No es que no exista la educación", dice, "es que es extremadamente difícil".

Incluso antes de la guerra, las escuelas tenían que lidiar con la escasez, afirma. Ahora, los suministros básicos son prohibitivos o están agotados.

"Un cuaderno que antes de la guerra costaba un shekel (US$0,31) ahora cuesta cinco", dice. "Tengo cinco hijos".

Algunos niños, dice, se han retrasado cuatro años, incluyendo el tiempo perdido durante la pandemia de covid.

"Mi hijo no sabe leer. No sabe escribir. No sabe copiar de la pizarra", señala.

BBC Jonathan Crickx afirma que las escuelas se han visto afectadas por las restricciones en el suministro de ayuda humanitaria.

Unicef explica que la situación se ve agravada por las restricciones a la entrada de suministros de ayuda en Gaza.

De pie frente a una de las tiendas de campaña de la escuela, Jonathan Crickx, portavoz de Unicef, señala lo que falta.

"Papel, cuadernos, bolígrafos, gomas de borrar, reglas... Llevamos mucho tiempo pidiendo que estos suministros puedan entrar en la Franja de Gaza y no se les ha permitido", denuncia.

"Lo mismo ocurre con los kits de salud mental y recreativos psicosociales, es decir, juegos que se pueden utilizar para realizar actividades de salud mental y recreativas con los niños".

Un responsable de seguridad israelí nos remitió a la oficina del primer ministro, que no respondió a las preguntas de la BBC.

Israel afirma que está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego con Hamás y facilitando el aumento de las entregas de ayuda.

La ONU y múltiples agencias de ayuda lo niegan y acusan a Israel de seguir restringiendo el acceso a suministros esenciales.

A pesar del alto el fuego, Israel continúa bombardeando Gaza, con ataques casi diarios, en respuesta a lo que considera violaciones del acuerdo por parte de Hamás. Aun así, los niños siguen acudiendo a clase.

Para Kholoud Habib, profesora de la escuela, esa determinación es reveladora.

"La educación es nuestra base", subraya. "Como palestinos, es nuestro capital".

"Perdemos nuestras casas. Perdemos nuestro dinero. Lo perdemos todo", añade.

"Pero el conocimiento, el conocimiento es la única inversión que aún podemos ofrecer a nuestros hijos".

