Atención: soldados alemanes en Groenlandia abandonan la isla

En medio de las declaraciones de Donald Trump , quien volvió a insistir públicamente con su interés estratégico sobre Groenlandia , se produjo un movimiento militar que pasó casi inadvertido pero suma tensión al escenario internacional.

El contingente de 15 soldados alemanes que llegó para llevar adelante una misión exploratoria y de reconocimiento en el Ártico, orientada a evaluar condiciones logísticas, climáticas y de seguridad en el territorio, abandonó Groenlandia este domingo rumbo a Copenhague.

La salida se produjo tras completar la tarea asignada. Según informaron fuentes del comando a distintos medios, el despliegue había sido planificado con antelación y su retiro marca el cierre formal de las actividades previstas en la isla , en un contexto geopolítico cada vez más sensible por el renovado interés de Estados Unidos en la región.

"La exploración se completó tal como estaba prevista y ahora los resultados serán analizados en Alemania", señaló el jefe del comando, quien insistió en que la misión no fue interrumpida.

El equipo alemán había llegado a Groenlandia apenas el sábado por la noche y, según el Ministerio de Defensa, su objetivo era evaluar qué aporte podría realizar Alemania para reforzar la misión en la isla y en el Ártico en general, en el marco de la OTAN , en medio de las presiones del presidente estadounidense para avanzar sobre el territorio ártico.

La retirada de los soldados se produjo apenas un día después de que Trump volviera a elevar el tono y amenazara con aplicar aranceles a los países que desplazaron militares a Groenlandia. En ese marco, anunció que a partir del 1 de febrero impondrá un arancel del 10 % a todos los productos provenientes de ocho países europeos —entre ellos Francia— que participaron en el envío de tropas a la isla, un territorio que ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de anexar.

Además, advirtió que esa tasa se incrementará hasta el 25 % desde el 1 de junio, lo que marcaría una nueva escalada de presión económica en medio de la disputa geopolítica por el control estratégico del Ártico.

Macron y una nueva medida para proteger a Groenlandia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la Unión Europea que active el instrumento anticoerción europeo frente a las amenazas arancelarias lanzadas por Trump, según informaron este domingo medios franceses que citaron fuentes cercanas al Elíseo.

Este mecanismo, vigente desde finales de 2023, permitiría a la UE responder con una amplia gama de sanciones contra Washington, entre ellas la imposición de aranceles a productos estadounidenses y restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

En un mensaje publicado en X, Macron ya había advertido que “las amenazas arancelarias son inaceptables” y aseguró que Europa responderá “de manera unida y coordinada” si las medidas anunciadas por Trump llegan a concretarse.