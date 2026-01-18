Atención: soldados alemanes en Groenlandia abandonan la isla
La retirada se produjo tras completar una misión exploratoria en el Ártico y se da en medio de la escalada de tensión por el interés de Donald Trump en Groenlandia.
En medio de las declaraciones de Donald Trump, quien volvió a insistir públicamente con su interés estratégico sobre Groenlandia, se produjo un movimiento militar que pasó casi inadvertido pero suma tensión al escenario internacional.
El contingente de 15 soldados alemanes que llegó para llevar adelante una misión exploratoria y de reconocimiento en el Ártico, orientada a evaluar condiciones logísticas, climáticas y de seguridad en el territorio, abandonó Groenlandia este domingo rumbo a Copenhague.
La salida se produjo tras completar la tarea asignada. Según informaron fuentes del comando a distintos medios, el despliegue había sido planificado con antelación y su retiro marca el cierre formal de las actividades previstas en la isla, en un contexto geopolítico cada vez más sensible por el renovado interés de Estados Unidos en la región.
"La exploración se completó tal como estaba prevista y ahora los resultados serán analizados en Alemania", señaló el jefe del comando, quien insistió en que la misión no fue interrumpida.
El equipo alemán había llegado a Groenlandia apenas el sábado por la noche y, según el Ministerio de Defensa, su objetivo era evaluar qué aporte podría realizar Alemania para reforzar la misión en la isla y en el Ártico en general, en el marco de la OTAN, en medio de las presiones del presidente estadounidense para avanzar sobre el territorio ártico.
La retirada de los soldados se produjo apenas un día después de que Trump volviera a elevar el tono y amenazara con aplicar aranceles a los países que desplazaron militares a Groenlandia. En ese marco, anunció que a partir del 1 de febrero impondrá un arancel del 10 % a todos los productos provenientes de ocho países europeos —entre ellos Francia— que participaron en el envío de tropas a la isla, un territorio que ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de anexar.
Además, advirtió que esa tasa se incrementará hasta el 25 % desde el 1 de junio, lo que marcaría una nueva escalada de presión económica en medio de la disputa geopolítica por el control estratégico del Ártico.
Macron y una nueva medida para proteger a Groenlandia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la Unión Europea que active el instrumento anticoerción europeo frente a las amenazas arancelarias lanzadas por Trump, según informaron este domingo medios franceses que citaron fuentes cercanas al Elíseo.
Este mecanismo, vigente desde finales de 2023, permitiría a la UE responder con una amplia gama de sanciones contra Washington, entre ellas la imposición de aranceles a productos estadounidenses y restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.
En un mensaje publicado en X, Macron ya había advertido que “las amenazas arancelarias son inaceptables” y aseguró que Europa responderá “de manera unida y coordinada” si las medidas anunciadas por Trump llegan a concretarse.