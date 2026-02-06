Atacan a tiros en Moscú a un alto general y subjefe de espionaje militar de Rusia

Un general de alto rango del ejército ruso recibió varios disparos este viernes en Moscú .

El teniente general Vladimir Alexeyev fue llevado de inmediato al hospital tras el ataque en un bloque residencial ubicado en las afueras de la capital rusa. Se desconoce su estado de salud.

Alexeyev es el número dos del directorio principal de la inteligencia del ejército ruso (GRU, por sus siglas en ruso) y el último militar de alto rango que es víctima de un ataque con armas en la capital rusa desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, hace cuatro años.

Su nombre fue uno de los sancionados por la Unión Europea y Reino Unido después de que se hallara responsable a la inteligencia rusa de un ataque con un agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury, en 2018.

"La víctima del ataque ha sido hospitalizada en uno de los centros de salud de la ciudad", explicó Svetlana Petrenko, del Comité de Investigaciones de Rusia, que añadió que se abrió una investigación por intento de asesinato.

El atacante de Alexeyev logró huir y los investigadores están buscando pistas en las cámaras de seguridad que les permitan dar con el paradero de los sospechosos.

Una vecina de Alexeyev le dijo a la agencia Reuters que a ella la despertó el sonido de varios disparos y los gritos de otro vecino pidiendo ayuda.

"Eso fue todo lo que escuché. Otros vecinos fueron a ayudar al general. Se preguntaban cómo pudo haber pasado, que si debían llamar una ambulancia o a la policía", señaló la testigo.

Un general importante

Alexeyev ha jugado un rol muy importante en la guerra con Ucrania, de hecho ha sido parte de las conversaciones con Ucrania durante el asedio a la ciudad de Mariupol en el año 2022.

Getty Images El ataque ocurrió en medio de un bloque de edificios en las afueras de la capital rusa.

También fue enviado a negociar con el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien lideró un corto pero sangriento amotinamiento en junio de 2023.

Su jefe en el GRU, Igor Kostyukov, ha estado a cargo del equipo negociador ruso que participa en las conversaciones sobre seguridad con EE.UU. y Ucrania en Abu Dabi.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el presidente Vladimir Putin había sido informado sobre el tiroteo. "Deseamos ante todo que el general sobreviva y se recupere. Esperamos que así sea", señaló a la prensa.

Aún se desconoce quién estuvo detrás del ataque, ocurrido el viernes por la mañana en un bloque de viviendas en la autopista Volokolamsk de Moscú. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló a Ucrania.

Kyiv no ha hecho comentarios, pero ha reivindicado algunos ataques contra militares rusos en el pasado. Funcionarios de inteligencia rusos afirmaron haber frustrado un intento de ataque contra un soldado ruso en San Petersburgo a finales del mes pasado.

Un hombre uzbeko fue encarcelado en enero por el asesinato de otro general, Igor Kirillov, en una explosión frente a un bloque de pisos en Moscú en 2024.

La dirección de inteligencia ucraniana (SBU) se había declarado responsable de aquel ataque. El teniente general Kirillov había estado a cargo de las tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia.

En diciembre de 2025, otro oficial de alto rango del GRU, el teniente general Fanil Sarvarov, murió tras la detonación de un artefacto explosivo bajo un automóvil en Moscú.

Sarvarov estaba a cargo del departamento de entrenamiento operativo de las Fuerzas Armadas, según el Comité de Investigación de Rusia.

