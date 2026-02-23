Así llegaban los restos de El Mencho, el líder del Cartel de Jalisco, a una fiscalía de México

Live Blog Post

Cómo fue el operativo militar para asesinar a "El Mencho"

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultó gravemente herido durante el enfrentamiento armado en Tapalpa, localidad ubicada a unos 130 kilómetros de Guadalajara. Luego falleció mientras era trasladado en aeronave hacia Ciudad de México.

El saldo del operativo incluyó también la muerte de otros seis integrantes del cartel, la detención de dos más y tres militares heridos. Además, el Ejército incautó vehículos blindados y armamento pesado, entre el que se contaban lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos.

El comunicado oficial de la Sedena señaló que el operativo contó con trabajos de inteligencia militar central y con "información complementaria" aportada por autoridades de Estados Unidos, datos que fueron decisivos para localizar al narco en la zona de Tapalpa. Cabe recordar que el Gobierno de Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.