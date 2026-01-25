Presenta:

Mundo

Alex Honnold

Así fue la escalada de Alex Honnold al Taipei 101: las imágenes más impresionantes del evento

Con 508 metros de altura y sin arnés, Alex Honnold escaló el Taipei 101, en un evento exclusivo de Netflix.

MDZ Mundo

Alex Honnold logró escalar el rascacielos en 1 hora, 31 minutos y 34 segundos.

X

Este sábado, el reconocido escalador estadounidense Alex Honnold logró escalar el edificio Taipei 101. En lo que fue un evento histórico, después de lograr escalar 508 metros y 101 pisos, sin ningún arnés, en un evento que además fue transmitido sólo por Netflix.

Esta hazaña deportiva dejó algunas imágenes increíbles de Honnold en su proceso de escalar este rascacielos ubicado en la capital de Taiwán, en lo que fue un evento llamado Skyscraper Live y transmitido en tiempo real. El escalador tardó 1 hora, 31 minutos y 34 segundos en escalarlo.

Honnold logró escalar un edificio que fue el más alto del mundo entre 2003 y 2009, y que es considerado un símbolo de la modernización y la herencia cultural.

Mirá las imágenes de Alex Honnold escalando el Taipei 101

Alex Honnold saludó a es esposa mientras escalaba el rascacielos

El saludo de Alex Honnold a su esposa mientras escalaba.

Alex Honnold y la reacción de las personas dentro del rascacielos

La reacción de las personas dentro del rascacielos.

Alex Honnold escaló el Taipei 101

Así comenzó Honnold su histórica hazaña.

Alex Honnold escaló el Taipei 101

El momento en el que llegó a la cima del rascacielos.

Alex Honnold escaló el Taipei 101

El saludo del escalador a las personas.

Alex Honnold escaló el Taipei 101

