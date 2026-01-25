Así fue la escalada de Alex Honnold al Taipei 101: las imágenes más impresionantes del evento

Con 508 metros de altura y sin arnés, Alex Honnold escaló el Taipei 101, en un evento exclusivo de Netflix.

Alex Honnold logró escalar el rascacielos en 1 hora, 31 minutos y 34 segundos.

Este sábado, el reconocido escalador estadounidense Alex Honnold logró escalar el edificio Taipei 101. En lo que fue un evento histórico, después de lograr escalar 508 metros y 101 pisos, sin ningún arnés, en un evento que además fue transmitido sólo por Netflix.

Esta hazaña deportiva dejó algunas imágenes increíbles de Honnold en su proceso de escalar este rascacielos ubicado en la capital de Taiwán, en lo que fue un evento llamado Skyscraper Live y transmitido en tiempo real. El escalador tardó 1 hora, 31 minutos y 34 segundos en escalarlo.

Honnold logró escalar un edificio que fue el más alto del mundo entre 2003 y 2009, y que es considerado un símbolo de la modernización y la herencia cultural.