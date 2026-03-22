Así es el mapa que compartió Israel y que encendió la alarma en Europa

La guerra en Medio Oriente sumó en las últimas horas un elemento que elevó la preocupación mucho más allá de la región. Israel aseguró que Irán utilizó por primera vez, desde el inicio de la ofensiva actual, un misil de largo alcance y acompañó esa denuncia con un mapa que muestra hasta dónde podría llegar ese armamento.

El mensaje fue difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, que afirmaron que el "régimen terrorista iraní" lanzó un misil capaz de recorrer aproximadamente 4.000 kilómetros. En ese mismo texto, el Ejército israelí sostuvo que ya había advertido en junio de 2025 sobre el desarrollo de proyectiles de ese alcance y remarcó que ese tipo de capacidad supone un peligro para decenas de países de Europa, Asia y África. Irán, según recordó el propio comunicado israelí, había negado esas acusaciones .

La alarma creció porque, junto con esa denuncia, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que el lanzamiento al que alude Israel estuvo vinculado al ataque contra la base de Diego García, en el océano Índico, una instalación estratégica operada por Estados Unidos y Reino Unido.

Distintos reportes señalaron que Irán disparó dos misiles hacia ese objetivo, pero ninguno impactó: uno cayó en vuelo y el otro fue interceptado por un buque estadounidense. La isla está a entre 3.800 y 4.000 kilómetros de Irán, una distancia que convirtió el episodio en una señal inquietante sobre el verdadero alcance del arsenal iraní .

Desde Europa, el tema empezó a leerse no sólo como una nueva escalada militar en Medio Oriente, sino también como una advertencia geopolítica más amplia. The Independent señaló que, según la denuncia israelí, ciudades como Londres, París o Berlín quedarían dentro del rango de esos misiles. Esa interpretación ayudó a instalar la idea de una amenaza que ya no se limita a Israel o a sus vecinos inmediatos, sino que podría proyectarse sobre parte del continente europeo.

De todos modos, el alcance exacto del programa misilístico iraní sigue siendo objeto de discusión. Iran Watch, una organización que sigue la evolución del armamento iraní, incluye en su tabla sistemas con rangos de hasta 3.000 kilómetros entre misiles balísticos y también vehículos de lanzamiento espacial que alcanzan o superan los 4.000 kilómetros. Esa diferencia explica por qué el episodio de Diego García fue leído como un posible cambio de escala: si efectivamente se usó un proyectil de ese rango, el escenario de amenaza se amplía de manera sensible.

Así, el mapa difundido por Israel terminó funcionando como algo más que una pieza de propaganda de guerra. En medio de un conflicto cada vez más internacionalizado, la imagen buscó instalar una idea concreta: que la capacidad militar iraní ya no debe analizarse sólo en clave regional. Y en una Europa que sigue de cerca cada movimiento del tablero militar, ver a sus grandes ciudades dentro de ese círculo fue suficiente para que la preocupación escalara otro nivel.