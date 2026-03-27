Arrestan al golfista Tiger Woods en Florida tras sufrir un accidente y negarse a pasar una prueba de sustancias

El golfista Tiger Woods ha sido acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tras un accidente de automóvil en Florida , informó este viernes la policía.

La Oficina del Alguacil del condado de Martin, en la costa este del estado estadounidense, declaró que el 15 veces campeón de grandes torneos también recibió acusaciones de daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal.

El Land Rover de Woods volcó tras chocar lateralmente contra un camión de limpieza a presión en la isla de Jupiter este viernes, informó John Budensiek, el alguacil de este condado en la costa este de Florida.

El golfista de 50 años, que tuvo que salir por el lado del copiloto de su vehículo, superó la prueba de alcoholemia tras el accidente, pero rechazó someterse a un test de orina.

Las autoridades también confirmaron que nadie sufrió heridas en el incidente, que tuvo lugar poco después de las 14:00 del viernes (19:00 GMT).

Arrestado tras negarse a una prueba

"Los investigadores de casos de conducción bajo los efectos de sustancias (DUI, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar de los hechos y Woods mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia", declaró el alguacil Budensiek en una conferencia de prensa.

"Le realizaron varias pruebas. Él explicó las lesiones y cirugías a las que se ha sometido y nosotros tuvimos eso en cuenta; no obstante, le practicaron algunas pruebas exhaustivas en el lugar del accidente", agregó el funcionario.

"Una vez determinada la situación, fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin", indicó.

Getty Images Woods pasó la prueba de alcoholemia, pero rechazó someterse a la de orina.

La autoridad indicó que "tanto en la cárcel del condado de Martin como en el propio lugar del accidente, realmente no sospechábamos que hubiera alcohol involucrado en este caso, y eso resultó ser cierto".

Woods, aseguró, dio un resultado de cero en la prueba de alcoholemia, pero "cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó".

Budensiek también señaló que Woods se había mostrado "colaborativo" con las autoridades, aunque "intentaba no incriminarse a sí mismo".

"Tiene derecho a negarse a esa prueba", informó Budensiek.

"Existe una disposición legal en virtud de la cual se le imputarán cargos por negarse a someterse a dicho examen; sin embargo, nunca obtendremos resultados definitivos sobre qué sustancia afectaba a sus facultades en el momento del accidente", agregó.

Preguntado sobre el accidente del golfista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió: "Me siento muy apenado. Él está pasando por una situación difícil. Hubo un accidente. Eso es todo lo que sé".

"Es un amigo muy cercano mío; es una persona extraordinaria, un hombre increíble", agregó.

El alguacil Budensiek informó que Woods permanecería detenido durante ocho horas y después sería puesto en libertad bajo fianza.

La BBC ha contactado a los representantes del golfista para solicitar sus comentarios al respecto.

Éxitos deportivos y accidentes

Tiger Woods, considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, ha atravesado en los últimos años una etapa marcada por lesiones, accidentes y una actividad deportiva limitada.

En febrero de 2021 el todoterreno que conducía se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad y sufrió múltiples fracturas en la pierna y el tobillo.

Desde aquel siniestro, Woods apenas ha competido: solo ha disputado 11 torneos y, en las cuatro ocasiones en que completó las 72 rondas, nunca terminó a menos de 16 golpes del ganador.

Getty Images Tiger Woods es uno de los golfistas más exitosos de la historia.

Previamente, en 2017, fue detenido en el sur de Florida tras ser encontrado dormido al volante de su vehículo, estacionado de forma irregular y con daños en el lado del conductor.

Woods explicó entonces que había tomado una combinación inadecuada de analgésicos y posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria.

Al margen de estos episodios, su legado deportivo sigue siendo uno de los más destacados de la historia del golf.

En 2019 conquistó su quinto Masters, alcanzando su decimoquinto título en torneos major.

En el circuito de la PGA suma 82 victorias, récord que comparte con el legendario Sam Snead.

A sus 50 años, Woods ha intentado volver a competir tras someterse en septiembre a su séptima operación de espalda.

Antes de esa intervención ya llevaba meses fuera del circuito y en marzo de 2025 sufrió una rotura del tendón de Aquiles, lo que le impidió jugar durante toda la temporada.

Su último torneo oficial fue el Abierto Británico de 2024, aunque este pasado martes participó en un partido de su liga indoor de golf, la TGL.

Más allá del campo, el estadounidense mantiene un papel activo en la organización del circuito profesional, al formar parte del comité encargado de diseñar el nuevo modelo competitivo del PGA Tour, que atraviesa un proceso de reestructuración.

Además, Woods debe decidir próximamente si acepta capitanear al equipo estadounidense en la Ryder Cup de 2027, que se disputará en Irlanda.

La PGA de Estados Unidos le ha solicitado una respuesta antes de que termine marzo.

En la pasada edición de la competición, Woods rechazó la propuesta.

BBC

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FUENTE: BBC