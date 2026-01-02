Apuñalaron a 3 personas en la playa de Camboriú y el agresor fue detenido a golpes

Ocurrió en la Praia Central de Balneário Camboriú. Dos integrantes de una familia fueron apuñalados. El atacante fue perseguido y capturado por los bañistas.

Escenas de pánico se vivieron en una playa de Camboriú en la tarde del jueves cuando un hombre atacó a cuchilladas a una familia que descansaba en la arena. Acto seguido fue perseguido por bañistas y otros veraneantes y fue detenido a golpes.

Todo comenzó cuando el agresor empezó a arrojar arena a una familia que estaba junto a su sombrilla en la Praia Central de Balnéario Camboriú. Tras pedirle reiteradas veces que dejara de molestar, el agresor sacó un cuchillo y apuñaló a 2 integrantes de la familia.

El video de la tensión en la playa Apuñalados en Camboriú Tras el primer ataque, el agresor huyó por la zona de la playa y, durante su huida, apuñaló a una tercera persona, identificada como empleado de un quiosco cercano.

Vecinos que fueron testigos de la situación siguieron al sospechoso hasta que personal de la Guardia Municipal consiguió interceptarlo y entregarlo a la Policía Civil.