Apuñalaron a 3 personas en la playa de Camboriú y el agresor fue detenido a golpes
Ocurrió en la Praia Central de Balneário Camboriú. Dos integrantes de una familia fueron apuñalados. El atacante fue perseguido y capturado por los bañistas.
Escenas de pánico se vivieron en una playa de Camboriú en la tarde del jueves cuando un hombre atacó a cuchilladas a una familia que descansaba en la arena. Acto seguido fue perseguido por bañistas y otros veraneantes y fue detenido a golpes.
Todo comenzó cuando el agresor empezó a arrojar arena a una familia que estaba junto a su sombrilla en la Praia Central de Balnéario Camboriú. Tras pedirle reiteradas veces que dejara de molestar, el agresor sacó un cuchillo y apuñaló a 2 integrantes de la familia.
El video de la tensión en la playa
Tras el primer ataque, el agresor huyó por la zona de la playa y, durante su huida, apuñaló a una tercera persona, identificada como empleado de un quiosco cercano.
Vecinos que fueron testigos de la situación siguieron al sospechoso hasta que personal de la Guardia Municipal consiguió interceptarlo y entregarlo a la Policía Civil.
En tanto, dotaciones del Cuerpo de Bomberos y del Servicio Móvil de Atención a Urgencias (SAMU) asistieron a las personas heridas en el lugar y luego las derivaron a centros de salud cercanos. Desde el municipio precisaron que ninguno de los afectados presentó lesiones de gravedad y que todos se encuentran fuera de peligro.