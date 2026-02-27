Accidente aéreo en Bolivia: un Hércules de la Fuerza Aérea se precipitó al aterrizar

Un avión militar de carga se precipitó este viernes cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia , cuando se disponía a aterrizar, dejando una cantidad de heridos por ahora no confirmada oficialmente y daños en algunos vehículos que circulaban por el lugar.

Los primeros reportes del suceso, ocurrido esta tarde, los dieron vecinos y transeúntes que compartieron en redes sociales videos de los restos del avión, que era un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), además de fotografías de los vehículos que quedaron destrozados por el impacto.

Una fuente oficial dijo a EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, aunque la información oficial sobre el accidente será brindada en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

La gente que estaba en el lugar reportó que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, "se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista" que no pertenece a esa compañía.

BoA señaló que, si bien la situación es "completamente ajena" a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto "podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones" en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz "hasta que se restablezcan las condiciones normales" en la terminal aeroportuaria.

"Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros", agregó la aerolínea.