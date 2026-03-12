Presenta:

Mundo

|

edificios

7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el "Nobel de la arquitectura"

Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que "parece austera o elemental, pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas".

BBC Mundo

Mestizo Restaurant en Santiago, Chile.
Mestizo Restaurant en Santiago, Chile. Gonzalo Puga
La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile.
La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile. Smiljan Radić
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Iwan Baan
El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres.
El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres. Iwan Baan
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Cristobal Palma
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Hisao Suzuki
La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo.
La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo. © Erieta Attali
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Gonzalo Puga
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Gonzalo Puga
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Cristobal Palma
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Gonzalo Puga
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Gonzalo Puga
Teatro Regional del Biobío en Concepción, Chile.
Teatro Regional del Biobío en Concepción, Chile. Iwan Baan
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Cristobal Palma
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Cristobal Palma
La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas.
La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas. Cristobal Palma
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Hisao Suzuki
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Iwan Baan
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Hisao Suzuki
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Iwan Baan
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4wzdg2llyo
Cristobal Palma
El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción.
El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción. Iwan Baan
Smiljan Radić.
Smiljan Radić. The Pritzker Architecture Prize

El chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del premio Pritzker de arquitectura 2026, el mayor galardón de esta disciplina en el mundo.

"A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radić prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión injustificada de certeza", dijo el jurado.

"Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida", agregó.

Según la organización, las construcciones de Radić pueden estar parcialmente empotradas en el suelo, como el Mestizo Restaurant de Santiago; diseñadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, como en la Casa Pite; o creadas a partir de la readaptación, en lugar de la destrucción y el remplazo, como en Chile Antes de Chile, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino de la capital chilena.

Hombre sentado en un estudio con estanterías llenas de libros y maquetas arquitectónicas de fondo.
The Pritzker Architecture Prize
Smiljan Radić.

Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que "parece austera o elemental", donde predominan materiales como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, "pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas" que dan "forma al peso, la luz, el sonido y el espacio".

"La construcción se convierte en una especie de narración, donde la textura y la masa tienen tanto significado como la forma", dijo la organización en un comunicado.

Aquí te mostramos 7 de sus edificaciones más destacadas, según el premio Pritzker.

1. Teatro Biobío

Edificio moderno iluminado al anochecer, con volumenes superpuestos y fachada translúcida frente a una amplia plaza pavimentada.
Iwan Baan
El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción.
Fachada iluminada de un edificio moderno con paneles superpuestos y estructura metálica visible durante la noche.
Cristobal Palma
Fachada inclinada de un edificio moderno con estructura metálica expuesta y ventanales amplios al atardecer.
Iwan Baan
Interior amplio con estructura de hormigón y metal, columnas expuestas y una escalera central iluminada por luz natural.
Hisao Suzuki
Escalera caracol metálica integrada en una estructura industrial con marcos y pasarelas de acero.
Iwan Baan
Auditorio amplio visto desde el escenario, con varias balconadas, paredes acústicas oscuras y un techo iluminado con estructura metálica.
Hisao Suzuki

2. Viña Vik

Bodega de arquitectura moderna integrada en un valle con viñedos y montañas al amanecer.
Cristobal Palma
La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas.
Pasarela de hormigón que conduce a un edificio de techo curvo, rodeado de un estanque con numerosas rocas y montañas al fondo bajo un cielo despejado.
Cristobal Palma
Viña Vik está ubicada en Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago.
Patio con lámina de agua y rocas dispersas, enmarcado por un muro recto y un paisaje de montañas bajo un cielo despejado.
Cristobal Palma
Vista interior hacia un gran ventanal que enmarca un patio con rocas, con montañas al fondo.
Cristobal Palma

3. Mestizo Restaurant

Fachada nocturna de un edificio moderno con techo plano, grandes volúmenes de piedra y una iluminación cálida que resalta sus líneas horizontales.
Gonzalo Puga
Mestizo Restaurant en Santiago, Chile.
Edificio de líneas modernas con techo en voladizo, grandes bloques de piedra y amplias superficies de vidrio sobre una plataforma inclinada.
Gonzalo Puga
Interior sombreado con techo estructural visible, grandes vigas y columnas de piedra, abierto hacia un paisaje exterior iluminado.
Gonzalo Puga

4. Casa para el Poema del Ángulo Recto

Estructura arquitectónica de formas mayormente rectas en un bosque de árboles altos y desnudos al atardecer.
Smiljan Radić
La Casa para el Poema del Ángulo Recto está en la ciudad de Vilches, también en Chile.
Estructura oscura de formas curvas y volumen inclinado, ubicada en un bosque de árboles altos y sin hojas.
Cristobal Palma
Interior de una casa con grandes ventanales que dan a un patio arbolado, una cocina con estufa antigua y una mesa de madera bajo un techo inclinado revestido en madera.
Gonzalo Puga
Interior de madera con ramas escultóricas y lucernarios que muestran el follaje exterior.
Gonzalo Puga

5. Casa Pite

Casa moderna acristalada incrustada en una ladera, iluminada desde el interior al anochecer con un cielo violeta de fondo.
© Erieta Attali
La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo.
Interior oscuro con techo de hormigón y un comedor abierto hacia el mar mediante grandes ventanales.
Hisao Suzuki
Espacio interior con muros de hormigón y piso de madera que se abre mediante un gran ventanal hacia una vista costera amplia.
Cristobal Palma

6. Serpentine Gallery Pavilion

Pabellón contemporáneo de forma orgánica, iluminado desde el interior y elevado sobre una plataforma metálica en un parque.
Iwan Baan
El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres.
Estructura con techo ondulante dorado, soportes metálicos expuestos y áreas de mesas, ocupada por visitantes en un entorno semiabierto.
Iwan Baan

7. Casa del Carbonero

Persona de pie junto a una gran estructura esférica de tierra en un paisaje rural, con montañas al fondo y un cielo despejado.
Smiljan Radić
La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile.

El premio ya lo ganó en 2016 un chileno, Alejandro Aravena, quien desde 2021 preside el jurado.

En el pasado también recibieron este galardón dos destacados arquitectos latinoamericanos: el mexicano Luis Barragán (1980) y el brasileño Oscar Niemeyer (1988).

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC

Archivado en

Te recomendamos