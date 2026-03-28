5 momentos del Azteca, el estadio de fútbol más emblemático de América Latina que se reinaugura para el Mundial

En la historia del fútbol mundial, el Estadio Azteca ha tenido momentos inigualables.

En su cancha, inaugurada el 29 de mayo de 1966, leyendas como "Pelé" y Diego Maradona anotaron goles memorables y ambos levantaron la Copa del Mundo.

Ahí también se jugó el llamado "Partido del Siglo", la semifinal del Mundial 1970 entre Italia y Alemania Federal que llegó al tiempo extra y tuvo "una de las medias horas más magníficas del fútbol que una audiencia masiva haya visto", como lo ha declarado la FIFA.

Y para la Selección Mexicana ha sido el lugar donde ha visto su mayor logro a nivel mayor: la Copa Confederaciones 1999, que ganó tras imponerse al Brasil de Ronaldinho.

Un templo tan inexpugnable para el Tri que, el día que perdió ahí un partido oficial por primera vez, dio pie al nacimiento de una leyenda más: el "Aztecazo".

El Coloso de Santa Ursula, como también es llamado, se apresta ahora a albergar el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio, momento en que pasará a la historia como la primera sede que ha acogido tres campeonatos del mundo.

Para este momento ha pasado por casi dos años de remodelación para darle una nueva imagen a un inmueble que cumple 60 años y cuyas renovaciones ya han causado controversia en el pasado y el presente.

1. El rey "Pelé" campeón

Considerado como una de las mejores escuadras de todos los tiempos, Brasil llegó al Mundial de México 1970 encabezado por Edson Arantes do Nascimento, "Pelé".

La verdeamarela venía de ganar los mundiales de 1958 y 1962 y era uno de los favoritos para este campeonato, con Gérson, Carlos Alberto, Tostao, Rivelino y Jairzinho en la plantilla.

Después de cinco victorias, Brasil llegó a la final al Estadio Azteca para enfrentar a Italia y realizó un partido casi perfecto.

"Pelé" se encargó de abrir el marcador en el minuto 18 con un cabezazo, tras recibir el pase de Rivelino. Roberto Boninsegna empató en el minuto 37.

Pero el huracán brasileño se haría sentir con los goles de Gerson (66'), Jairzinho (71') y Carlos Alberto (86'). Fue el último mundial que jugó "Pelé" en un partido que añadió un capítulo de oro en su leyenda.

"Su intento de vaselina desde el círculo central frente a Checoslovaquia, su testarazo al que el inglés Gordon Banks respondió con una parada milagrosa, o su autopase sin tocar el balón ante el arquero de Uruguay, Ladislao Mazurkiewicz, son algunos de sus muchos gestos inéditos que dejaron boquiabierto al mundo del fútbol", dice la FIFA en una reseña oficial.

Getty Images "Pelé" disputó su último partido de un Mundial en la final de México 1970.

2. El "partido del siglo"

Otro de los grandes momentos de la historia del fútbol se dio en el Estadio Azteca durante aquel Mundial de 1970.

En una de las semifinales, las selecciones de Italia y Alemania Federal tuvieron que ir a tiempo extra, después de que los teutones lograran un agónico gol para empatar el marcador 1-1 en el minuto 90.

Esa prórroga pasó a la historia como "una de las medias horas más magníficas del fútbol que una audiencia masiva haya visto", según la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Alemania se adelantó con un gol de "El torpedo" Gerd Muller (94'), pero Italia respondió con un tanto de Tarcisio Burgnich (98') y dio vuelta el marcador con otra anotación de Luigi Rivera (104').

Lejos de doblegarse, la escuadra alemana igualó con un segundo gol de Muller (110'). Sin embargo, el optimismo les duraría poco. Gianni Rivera se encargó al minuto 111 de decidir el duelo 4-3. Italia se mediría en la final ante Brasil.

El partido, y en especial los tiempos extra, fue tan espectacular que se convirtió desde entonces en el "Partido del siglo". Para rendir homenaje, el Estadio Azteca colocó una placa para inmortalizar en la cancha aquel 17 de junio de 1970.

Getty Images El "Partido del siglo" fue un momento estelar de la historia del Estadio Azteca.

3. La "mano de Dios" de Maradona

Dos momentos para la historia del fútbol mundial se dieron en la brillante actuación de Argentina en el Mundial de México 1986.

La albiceleste disputó los cuartos de final en el Estadio Azteca, en un duro partido contra Inglaterra que quedó marcado por la "mano de Dios" y el gol más lindo de un mundial.

El partido estaba empatado sin goles, cuando al minuto 51 Diego Maradona tomó el balón y se quitó a cinco ingleses antes de pasarla a Jorge Valdano, que perdió el control de la esférica, pero un rebote provocado por Steve Hodge llevó la pelota a la zona del manchón penal.

Entonces, Maradona (de 1,65 m de estatura) buscó la pelota frente al portero Peter Shilton (1,83 m). Al intentar elevarse por encima del guardameta rival, el astro argentino levantó el brazo izquierdo y con él empujó la pelota hacia la meta rival.

El árbitro no marcó la mano, pese a las airadas protestas inglesas, una acción tan rápida que pasó desapercibida para muchos de los 114.000 espectadores en las tribunas. Pero en las repeticiones televisivas y las fotografías, se hizo evidente que Maradona había cometido la falta.

El 10 argentino dijo que el gol se había dado "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios", frase que enmarcó su anotación desde entonces.

Getty Images Maradona dijo que marcó "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios".

4. El "gol del siglo" de Maradona

En el mismo partido, y menos de cinco minutos después, Maradona volvió a escribir un momento histórico, pero esta vez por una magistral jugada individual que se coronó con el mejor gol marcado en un encuentro de finales de la Copa Mundial, según la FIFA.

El goleador recibió el balón cerca del medio campo y con un giro se quitó a dos ingleses de encima para avanzar en una frenética carrera por la derecha en la que se quitó a dos rivales más y al portero para poner la pelota en el fondo.

Ese gol, catalogado desde entonces como el "Gol del siglo", inspiró una de las narraciones de fútbol más estremecedoras de América Latina, la del uruguayo Víctor Hugo Morales.

"Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja al tercero y va a tocar para Burruchaga... Siempre Maradona. ¡Genio! !Genio! ¡Genio! ¡ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... y Goooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios santo! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Diego! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme", dijo Morales desde su cabina en el Estadio Azteca.

Getty Images Maradona demostró su calidad única al vencer a todos los rivales desde que tomó la pelota en media cancha.

Siete días después de ese partido, en el mismo estadio, Argentina se consagraría campeón de ese mundial frente a la Alemania Federal con un triunfo de tres tantos contra dos y obtendría así, su segunda estrella mundialista tras el torneo de 1978.

5. Una espectacular final de México y Brasil

Para la Selección Mexicana, la mayor gloria en el Estadio Azteca se dio en un espectacular partido de la final de la Copa Confederaciones de la FIFA ante Brasil, en agosto de 1999.

El marcador de 4-3 se produjo ante una entrada de 110.000 espectadores en la tribuna, uno de los últimos grandes llenos del Coloso de Santa Úrsula antes de sus reducciones de aforo.

En el primer tiempo, México logró ponerse adelante 2-0 ante el Brasil liderado por un joven Ronaldo de Assis, "Ronaldinho", pero Brasil descontó poco antes del mediotiempo. Y al nada más reiniciarse el duelo, otro gol de la verdeamarela llevó el partido al empate 2-2.

Entonces el Tri volvió a ponerse al frente y en 11 minutos puso el partido 4-2. Pero apenas había pasado un minuto del gol de Cuauhtémoc Blanco, cuando Brasil volvió a descontar por conducto de Zé Roberto.

Esto propició un partido de ida y vuelta en los siguientes 30 minutos en que el Tri pudo mantener el marcador 4-3 hasta al final, en una de las actuaciones más memorables de los locales, que se convirtieron en los únicos no sudamericanos ni europeos en ganar el trofeo intercontinental.

Otro título mundial oficial que el Tri ganó en el Estadio Azteca fue el del Mundial Sub-17 de 2011, tras vencer 2-0 a Uruguay.

Por el contrario, el tropiezo más escandaloso que tuvo México en este estadio fue la derrota en las eliminatorias mundialistas de 2002, cuando Costa Rica venció al Tri por 1-2. Fue la primera derrota en un partido clasificatorio a la Copa del Mundo para los locales en su historia, o como fue nombrado por la prensa, el "Aztecazo" de los ticos.

Getty Images La Copa Confederaciones de 1999 es el máximo título de México de selección mayor en su historia.

Las polémicas remodelaciones

Los cambios en la industria del fútbol de las últimas dos décadas llevaron a los dueños del Estadio Azteca, el consorcio de medios Televisa, a realizar reformas y remodelaciones al inmueble que han estado rodeada de críticas.

La reducción de su capacidad vino con el acondicionamiento de sus butacas en la década de 2000 que redujo su aforo de 110.000 a 105.000 asistentes, así como una nueva imagen comercial con marcas de patrocinadores pintadas en los asientos, lo que fue objeto de críticas por la afectación a la estética.

La obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez también sufrió una transformación aún más grande en la década de 2010, cuando se crearon palcos, áreas VIP y suites ejecutivas que redujeron su aforo a 83.000 espectadores y transformaron aún más su interior, lo cual implicó sacrificio en la visibilidad de algunas secciones.

Con esto se buscaba darle mayor atractivo para los estándares del fútbol americano de la NFL, que por entonces marcó su regreso con partidos de temporada regular. Pero los cambios no fueron del agrado del público, que criticó duramente la nueva estética.

Y el intento de instalación de un césped híbrido fue uno de los mayores reveses, pues el pasto nunca consiguió echar raíces, además de que se vio afectado por la realización de eventos extrafútbol que dejaron en tan mal estado el terreno que en 2018 la NFL canceló el partido programado para ese año.

Getty Images La creación de zonas especiales, la publicidad excesiva y el fallido cambio de césped generaron grandes críticas a la administración del Estadio Azteca en la década pasada.

Para el Mundial 2026, la administración del Estadio Azteca tuvo ocho años de anticipación para hacer las reformas necesarias. Pero no fue sino hasta mayo de 2024 que comenzaron los trabajos, por lo que un ambicioso proyecto original anunciado por Televisa se redujo a mejoras en butacas, iluminación y fachada del inmueble.

Para financiar el proyecto de casi US$200 millones, Televisa cedió el nombre el nombre del estadio al banco mexicano Banorte, lo que ha generado críticas por el cambio de identidad a uno de los estadios con más historia del mundo.

Las críticas también se centraron en las pocas mejoras al techado y el exterior del inmueble, que durante décadas ha tenido problemas con el espacio de estacionamiento disponible y las vías de acceso peatonal y de automóviles.

Emilio Azcarraga, el accionista mayoritario de Televisa, ha dicho que la reinauguración de este sábado con el partido de México vs. Portugal se realizará con una fase de la remodelación entregada, pero el resto seguirá en las semanas siguientes para entregarlo a la FIFA en mayo.

Un mes después, el 11 de junio a las 3 de la tarde, el histórico inmueble hará historia al ser por tercera vez sede del Mundial y recibir el veredicto final de la afición a sus remodelaciones.

Getty Images La renovación para el Mundial 2026 ha sido criticada por su premura y falta de reacondicionamiento integral del inmueble.

BBC

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FUENTE: BBC