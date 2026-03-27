3 gráficos clave que encienden las alarmas para Trump por la guerra en Irán

La popularidad del presidente Donald Trump entre el público estadounidense ha ido disminuyendo progresivamente desde su regreso a la Casa Blanca en enero del año pasado.

Si bien parte de este descenso es típico en los presidentes de EE.UU. en su segundo mandato, la caída inicial de Trump también refleja la continua insatisfacción pública con los altos precios y el costo de vida, asuntos que han llevado a los demócratas a la victoria en un número creciente de elecciones durante el último año.

Según datos del sitio web de análisis electoral The Downballot, los candidatos del Partido Demócrata obtuvieron un promedio de un 13% más de votos en las elecciones especiales disputadas en 2025 que en los mismos distritos durante las elecciones presidenciales de 2024.

La guerra con Irán no ha hecho sino agravar estas preocupaciones económicas.

La empresa encuestadora Ipsos descubrió que un 43% del público estadounidense aprobaba la gestión económica de Trump al inicio de su segundo mandato.

Para el 23 de junio de 2025, la cifra había caído al 35%, nivel en el que se mantuvo durante el resto del año.

Después de un mes de guerra con Irán, los precios de la gasolina se han disparado hasta alcanzar una media cercana a los US$4 por galón, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Mientras tanto, el índice de aprobación económica de Trump ha caído al 29%.

Este porcentaje es inferior al de Joe Biden durante sus cuatro años en la Casa Blanca, cuando los estadounidenses se enfrentaron a un repunte inflacionario tras la pandemia de covid-19.

La incertidumbre económica contribuyó a la derrota demócrata en 2024 y al control republicano de la presidencia y ambas cámaras del Congreso durante el último año.

Ahora parece estar afectando negativamente la aprobación general de Trump.

Al inicio de su segundo mandato, según un promedio de encuestas del analista político Nate Silver, Trump gozaba de un 52% de aprobación.

Si bien no fue la luna de miel política que muchos presidentes anteriores han disfrutado, el apoyo de la mayoría de los estadounidenses tras unas elecciones polémicas le permitió a Trump obtener un mandato electoral e impulsar su ambiciosa agenda política en materia de inmigración, aranceles, recortes gubernamentales y reforma fiscal.

Sin embargo, para el pasado 28 de febrero, al comienzo de la guerra con Irán, solo el 42% de los estadounidenses tenía una opinión positiva del presidente.

Esta semana, esa cifra ha caído al 40%, como se muestra en este gráfico.

Ese es un terreno peligroso para un presidente en ejercicio a tan solo siete meses de las elecciones legislativas de medio mandato.

Cuanto más se prolongue la guerra con Irán, y cuanto más perturbe la economía global y eleve los precios al consumidor, mayor será el riesgo.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de esta semana -una reunión cerca de Dallas, Texas, de políticos, activistas y votantes muy comprometidos de derecha- un tema recurrente fue lo que está en juego en las elecciones de noviembre.

"No podemos permitir que la izquierda gane este ciclo electoral y nos arrebate la agenda por la que luchamos a diario", declaró Michael Whatley, candidato al Senado por Carolina del Norte y expresidente del Comité Nacional Republicano.

Advirtió que, con los demócratas de nuevo en el poder, "se tratará de juicio político, de engaños, de investigaciones y de una agenda descarrilada".

El índice de aprobación del presidente no ha sufrido una caída drástica desde el inicio de la guerra, a pesar de que la mayoría de la población se opuso a la intervención militar estadounidense desde el principio.

Esto se debe a que la base política de Trump ha seguido apoyándolo a pesar de las preocupaciones económicas, según las cifras que figuran a continuación, recopiladas por el Centro de Investigación Pew.

Ese apoyo de los militantes del partido, que ignora las promesas de campaña de Trump de retirar a Estados Unidos de conflictos internacionales, quedó patente en la CPAC de Texas.

"Es mejor pagar más ahora que pagar mucho más después", dijo Paul Heere refiriéndose al aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos.

"No creo que queramos que otro país de la región tenga armas nucleares, así que hay que asumir ese precio".

Una reciente encuesta de Quinnipiac reveló que el 86% de los republicanos apoya la intervención militar estadounidense en Irán y un 80% aprueba la gestión de Trump.

Entre todos los votantes registrados, estas cifras descienden al 39% y al 34%, respectivamente.

Los demócratas se han opuesto mayoritariamente a todo lo que Trump ha hecho desde su regreso a la Casa Blanca. Pero ahora los votantes independientes también parecen estar volviéndose en contra del presidente.

Conquistar a los votantes independientes fue una de las claves de la victoria de Trump en 2024.

A menos que cambie la dinámica política actual, la antipatía de los independientes podría contribuir a la posible derrota de su partido en noviembre.

BBC

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FUENTE: BBC