Antes de asumir como León XIV, Prevost lanzó durante críticas contra Trump

Por primera vez, un norteamericano fue elegido Papa. Se trata de Robert Prevost, que tomó el nombre de León XIV, quien fue ungido como nuevo líder espiritual de la Iglesia Católica tras el fallecimiento del papa Francisco, el pasado 21 de abril.

Pero más allá de su nacionalidad, el nuevo Pontífice con un mensaje firme que ya generó tensiones diplomáticas: su postura crítica frente a las políticas migratorias de Donald Trump y su vicepresidente JD Vance.

Lejos del silencio habitual de muchos cardenales antes de ser electos, Prevost mantuvo una activa presencia en redes sociales, particularmente en X (ex Twitter), donde expresó su rechazo hacia las deportaciones masivas, la criminalización de la migración y el lenguaje excluyente usado por las autoridades republicanas.

“¿No ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse?”, escribió en febrero, en alusión directa a la retórica del gobierno estadounidense, consolidando una posición que da continuidad al perfil social de su antecesor.

La postura de León XIV no es aislada. En sus últimos meses de vida, el papa Francisco había enviado una carta a los obispos de EE.UU. en la que condenaba las “expulsiones masivas de migrantes” y hablaba de una crisis humanitaria que atentaba contra la dignidad humana. El nuevo Papa retoma esa línea con claridad y contundencia.

En otro posteo reciente, Prevost compartió una nota del National Catholic Reporter titulada: “JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”. Con ello, dejó claro su rechazo al argumento del vicepresidente Vance, quien había citado el concepto teológico de “ordo amoris” (orden del amor) para justificar que la caridad cristiana debía priorizar a los ciudadanos estadounidenses por encima de los migrantes.

El gesto no es menor, considerando que tanto Vance como Trump se definen abiertamente como defensores de los valores cristianos. Sin embargo, el nuevo pontífice los acusa de traicionar el corazón del mensaje evangélico.

La fricción entre el Vaticano y la Casa Blanca también tuvo otros episodios. Uno de los más polémicos ocurrió cuando Trump compartió en Truth Social una imagen editada en la que aparecía caracterizado como Papa, un gesto considerado ofensivo por sectores católicos e incluso por obispos de Nueva York. Aunque el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, evitó pronunciarse, el repudio fue evidente.

A pesar de estas tensiones, Trump saludó públicamente la elección de León XIV: “Es un gran honor para nuestro país”, dijo en sus redes. No obstante, el nuevo Papa ya dejó claro que no será complaciente con los poderosos y que su misión estará enfocada en “construir puentes, no muros”, tal como expresó desde el balcón de la Basílica de San Pedro en su primer mensaje al mundo.

León XIV asume el liderazgo de una Iglesia en tiempos turbulentos, con conflictos migratorios, crisis humanitarias y desafíos geopolíticos que pondrán a prueba su compromiso pastoral.