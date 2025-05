"Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija": la muestra de apoyo de Robert De Niro a su hija trans

En una reciente entrevista con la revista LGBTQ+ Them, Airyn De Niro habló sobre "dar el paso hacia esta nueva identidad".

"Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija", le dijo el famoso padre de Airyn en un comunicado a la revista de entretenimiento Variety.

"No sé cuál es el gran problema," añadió. "Amo a todos mis hijos".

"Sincera y abierta"

Airyn De Niro, de 29 años, dijo que inició la transición el año pasado porque, como mujer trans, "hay una diferencia entre ser visible y ser vista".

"He sido visible. No creo que me hayan visto aún".

En la entrevista que se ha hecho viral, Airyn reconoció que las mujeres negras la han influenciado para afrontar su nueva identidad, "también estoy orgullosa de mi negritud, me hace sentir más cerca de ellas de alguna manera", dice en un fragmento publicado en Instagram.

La hija de De Niro y Toukie Smith también mencionó que la actriz Laverne Cox fue una inspiración y que ahora espera ayudar a ampliar la visibilidad trans y honrar a sus antepasados queer negros.

"Mujeres trans siendo sinceras y abiertas, especialmente [en] espacios públicos como las redes sociales y verlas en su éxito... Estoy como, ¿sabes qué? Tal vez no sea demasiado tarde para mí".

Y en cuanto a la experiencia de ser una de los siete hijos de De Niro, señaló: "Ningún padre es perfecto, pero estoy agradecida de que mis padres acordaran mantenerme fuera del foco público".

"Me dijeron que querían que tuviera una infancia lo más normal posible".

Aunque el anonimato no la salvó del bullying escolar por su figura afeminada y por haberse declarado hombre gay en la secundaria.

"Siempre crecí con un cuerpo corpulento", dijo en la entrevista. "Todos los demás en la familia [eran] relativamente delgados o estaban en forma; yo no, así que deslumbraba como un pulgar dolorido y no había nadie en mi familia que pudiera identificarse con esa experiencia".

Recordó, además, que fue un proceso complejo y que nunca tuvo novio de joven.

"[Los hombres gay eran] crueles. Ni siquiera encajaba en ese estándar de belleza (...) Siempre me decían que era o demasiado algo o no lo suficientemente algo mientras crecía: demasiado grande, no lo suficientemente delgada. No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina. Nunca fue simplemente: "Eres perfecta, tal como eres".

Debate internacional

Las mujeres trans en Reino Unido han estado bajo escrutinio en las últimas semanas, después de que los jueces de la Corte Suprema dictaminaran unánimemente que una mujer se define por su sexo biológico.

Victoria McCloud, la única jueza del Reino Unido que ha dicho públicamente que es trans, planea llevar al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el fallo que, según afirma, viola sus derechos humanos.

Por su parte, el juez Lord Hodge dijo que la decisión no debe verse como un triunfo de un lado sobre el otro y enfatizó que la ley aún brinda protección contra la discriminación a las personas transgénero.