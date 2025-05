Aterrizó el primer vuelo de "autodeportados" con niños ciudadanos estadounidenses

“Había de todo. Había madres con niños. A cada uno le dieron 1.000 dólares, incluyendo a los niños”, fue lo que afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, ante la prensa en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de Honduras, donde aterrizó el primer vuelo con autodeportados de Estados Unidos.

La nueva iniciativa impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se basa en ofrecer vuelos sin costo a los migrantes que decidan autodeportarse de Estados Unidos, además de brindarles 1.000 dólares como forma de apoyo financiero una vez que se confirme su regreso a casa.

De acuerdo con el viceministro García, llegaron hasta 19 niños en ese vuelo, de los cuales al menos cuatro nacieron en los Estados Unidos, y uno en México.

“En este caso, EE.UU. toma la decisión, junto con sus familias, de que regresen al país para que no se produzca una desintegración familiar”, explicó el director de Migración de Honduras, Wilson Paz Reyes.

El Departamento de Seguridad Nacional impulsó esta iniciativa de "Proyecto Regreso a Casa".

El grupo de 38 hondureños arribó este lunes por la tarde a su país de origen, después de haber pedido la autodeportación mediante una aplicación móvil que proporciona la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, según lo que informó el viceministro García.

A través de esa aplicación, los inmigrantes indocumentados tienen lo posibilidad de notificar al gobierno que desean salir de Estados Unidos de forma voluntaria y, mediante la misma, se confirma su vuelta a casa, lo que desbloquea el pago de los 1.000 dólares.

El primer vuelo de autodeportados hacia Honduras y Colombia.

En una nota para CNN, uno de los deportados, Wilson Sáenz, contó que luego de gestionar su propia autodeportación, las autoridades lo trasladaron en avión a un hotel en Houston, Texas, para luego llevarlo al aeropuerto. También relató que le brindaron comida previo al vuelo que lo devolvería a casa.

En total, el avión llevaba a 64 personas, de acuerdo con un funcionario de Seguridad Nacional. Su recorrido no se detiene en Honduras, sino que continuará hasta Colombia con el fin de dejar a las personas restantes.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había anunciado en febrero de este año que el 7 de abril empezarían las deportaciones de casi 350.000 venezolanos, declaró que “hoy, el DHS realizó su primer vuelo chárter del Proyecto Regreso a Casa con 64 personas que decidieron autodeportarse voluntariamente a sus países de origen, Honduras y Colombia”.

El programa "Proyecto Regreso a Casa" fue anunciado el pasado 5 de mayo.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional.

A su vez, instó a que “si se encuentra aquí ilegalmente, use la aplicación CBP Home para gestionar su salida y recibir apoyo financiero para regresar a casa". No obstante, también envió una advertencia directa a los migrantes indocumentados que no opten por esta vía: "si no lo hace, estará sujeto a multas, arresto, deportación y nunca podrá regresar”.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la propuesta reducirá los costos de deportación, los cuales rondan en un promedio de $17.000 por caso.

Previamente, la misma aplicación (con distinto nombre) era utilizada por Aduanas y Protección Fronteriza durante la administración Biden para programar los arribos de las personas que buscaban asilo.