"Me estoy muriendo": el día que Pepe Mujica anunció que dejaba el tratamiento contra el cáncer

Este martes por la tarde, el expresidente uruguayo, José "Pepe" Mujica murió a sus 89 años de edad debido a un cáncer terminal de esófago que hizo metástasis.

Mujica anunció su diagnóstico en abril de 2024 y, a partir de ese momento, se sometió a 32 sesiones de radioterapia y logró una mejoría. Sin embargo, meses después, informó que el cáncer se había expandido por el resto de su cuerpo.

En enero de este año, el expresidente debió abandonar el tratamiento por sus enfermedades crónicas y avanzada edad. "Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente: me estoy muriendo, y el guerrero tiene derecho a su descanso", declaró en su momento.

Asimismo, Mujica fue contundente con su pedido a que dejen de vincularlo con la político. "Lo que más me revienta es que inventen elucubraciones: que estoy acá, allá, que dirá con el gobierno de Orsi. Porque a Orsi no lo veo. Al otro día que ganó la elección, me vino a ver de mañana. Nunca más hablé con él, ni me pienso meter para nada, ni quiero saber nada", afirmó.

Estas fueron las declaraciones de Pepe Mujica al dejar el tratamiento

Por su parte, Lucía Topolansky, esposa de Mujica, afirmó días atrás que "estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible”.