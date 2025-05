Eyal Sela: "En todos los países del mundo subió el antisemitismo desde el 7 de octubre del 2023"

En una entrevista con MDZ el diplomático israelí, Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, insistió en que lo único que desea Hamás es la destrucción de Israel y que más allá de eso, su país sigue desarrollando tecnología e innovaciones para ayudar a todo el mundo.

Además, reconoció un rebote de antisemitismo en Europa y criticó el accionar de la Cruz Roja en Medio Oriente. “Trabajan simplemente como un llevando y trayendo rehenes no se preocupan por su salud”.

- ¿En qué estado se encuentra hoy la situación con el grupo terrorista Hamás?

- Estamos en un momento que estos terroristas luego de atacar brutalmente a Israel tienen secuestrados a 58 personas. Por un lado, estamos contentos que hoy (por ayer) fue liberado Edan Alexander, pero todavía recordamos que hay 58 más. Nosotros seguimos con nuestros objetivos, que son la liberación de los rehenes y llegar a una situación que en el futuro Gaza no ponga ningún peligro a los ciudadanos israelíes, es decir, no tener la presencia de Hamás.

- Voceros de Hamás dijeron a la agencia de noticias española EFE que están dispuestos a un cese del fuego por 90 días y que se liberarían 13 rehenes. ¿Tiene alguna información respecto a esto?

- No. Hay informaciones no confirmadas. Estas negociaciones se llevan a cabo en forma confidencial. Hay muchos rumores, y lamentablemente es parte de la guerra psicológica que Hamás está utilizando. Israel no aceptará que Hamás al final quede en Gaza, pero sí aceptaremos cualquier intervención que ayude a la liberación de los rehenes.

- La intervención significaría la posibilidad de que vuelva a intervenir Qatar, Egipto como parte de países que puedan ayudar a esta liberación…

- Según lo que veo es posible y vamos a esperar a mañana (por hoy) que una delegación israelí irá a Qatar y otra a Egipto donde estará el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

- Es un paso importante que Trump viaje a Medio Oriente. ¿Coincide?

- Sí, Trump está apoyando todos estos esfuerzos, queremos ser positivos, pero lamentablemente también sabemos que de otro lado hay una agresión terrorista a la que le interesa matar inocentes y establecer su control en Gaza, seguir teniendo palestinos como escudos humanos, por eso debemos tener mucho cuidado.

- Lo que está sucediendo en Medio Oriente no es una guerra es un enfrentamiento contra terroristas que quieren la destrucción de Israel…

- Tenemos una organización terrorista que no cumple ninguna de las reglas internacionales, que ataca precisamente a civiles. Lanzan misiles, atacan, queman, violan y asesinan a personas mayores, mujeres, niños y, por otro lado, están utilizando su propia gente como escudos humanos. Tenemos muchas evidencias de eso. Hace poco salió un reporte de una fundación Inglaterra que muestra a los cientos de ejemplos del uso de personas como escudos humanos de parte de Hamás.

- ¿Qué confianza se puede tener para poder llegar a un acuerdo eh con este y otros grupos terroristas?

- Israel no dialoga con Hamás, habla con los mediadores y esperamos que los mediadores logren que Hamás libere a los rehenes.

- ¿Hay un resurgir para usted del antisemitismo en Europa?

- Hace poco se publicó un reporte que muestra que en todos los países del mundo subió el antisemitismo desde el 7 de octubre del 2023. Lo vimos también, por ejemplo, en Europa en los últimos días cuando la cantante israelí que estaba por actuar sufrió amenazas. (Haciendo referencia a los grupos pro palestinos que boicotearon la participación de Eden Golan, cantante representante de Israel en el festival de la canción de Eurovisión).

- ¿Cómo se lucha con contra eso?

- Educando. Hay que educar a las personas y explicarles qué pasó en el pasado y qué circunstancias tiene esto.

- ¿Le preocupa el silencio que hay de parte de entidades como la Cruz Roja, ¿la UNESCO, entre otras entidades de bien público?

- Claro que nos preocupa. Alguien en Israel dijo que la Cruz Roja, lo único que hace es un servicio de Uber que lleva a los rehenes de un lugar a otro, nunca fue a ver cómo está la situación. Acabo de escuchar a la mamá de uno de los secuestrados que su hijo está perdiendo la vista, varios rehenes está con graves problemas de salud y nadie los está visitando, ni siquiera la Cruz Roja.

- Hace unos días Israel celebró su 77 aniversario de independencia. ¿Fue para usted, una de las celebraciones más triste que tuvo en los últimos años?

- Sí, claro que es triste cuando tenemos amigos, hermanos que están secuestrados. Pero nuestra respuesta a todos aquellos que quieren matarnos, eliminarnos o borrarnos del mapa, que a pesar de todo vamos a seguir festejando, vamos a seguir desarrollando tecnología e innovaciones que ayudan a todo el mundo, no solamente a nosotros. En Israel, por ejemplo, se desarrollan sistemas de riego. Este es un es un avance para todas las partes del mundo donde hay sequía y le falta agua y pueden utilizar. Desarrollamos métodos de medicina, de salud, de este tipo de inventos y métodos que ayudan a todas las personas en el mundo, lamentablemente del otro lado lo único que le dan al mundo brutalidad, el odio y la maldad.

- Por último ¿cuál es su mensaje?

- Mi mensaje seguiremos defendiéndonos, pero a la vez seguiremos desarrollando nuestra vida, nuestro futuro, seguiremos haciendo aportes para todo el mundo, seguiremos buscando la paz con todos aquellos que quieren la paz y, por otro lado, lamentablemente, seguiremos luchando contra todos aquellos que no aceptan nuestra existencia, que no comparten nuestros valores.