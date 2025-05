Hallazgo: la diosa Nut pudo ser la representación egipcia de la Vía Láctea

El doctor Or Graur, un profesor asociado de Astrofísica de la Universidad de Portsmouth, ha realizado el descubrimiento de lo que cree que podría ser la representación visual egipcia de la Vía Láctea. Según el hallazgo, varios dioses egipcios están asociados con, simbolizan o encarnan directamente ciertos objetos celestes. En su estudio, el Dr. Graur revisó 125 imágenes de la diosa del cielo Nut (pronunciado "Nut"), encontradas entre 555 ataúdes egipcios antiguos que datan de hace casi 5000 años.

Combinando la astronomía con la egiptología, analizó su posible vínculo con la Vía Láctea, y sus hallazgos se han publicado en Journal of Astronomical History and Heritage. En escenas que reflejan el cielo diurno y nocturno, Nut aparece como una mujer desnuda y arqueada, a veces cubierta de estrellas o discos solares. La postura arqueada de Nut evoca su identificación con el cielo y su protección de la Tierra. Como diosa del cielo, Nut suele representarse como una mujer estrellada, arqueada sobre su hermano, el dios de la tierra Geb. Protege la tierra de ser inundada por las aguas invasoras del vacío y desempeña un papel clave en el ciclo solar, absorbiendo el sol al ponerse al anochecer y dándole vida de nuevo al amanecer.

Sin embargo, en el ataúd exterior de Nesitaudjatakhet, una cantora de Amón-Ra que vivió hace unos 3000 años, la apariencia de Nut se aleja de la norma. Aquí, una distintiva y ondulante curva negra cruza su cuerpo desde la planta de los pies hasta la punta de los dedos, con estrellas pintadas en cantidades aproximadamente iguales por encima y por debajo de la curva.

El Dr. Graur dijo: "Creo que la curva ondulada representa la Vía Láctea y podría ser una representación de la Gran Grieta, la franja oscura de polvo que atraviesa la brillante franja de luz difusa de la Vía Láctea. Comparar esta representación con una fotografía de la Vía Láctea muestra la marcada similitud". "Curvas onduladas similares aparecen en cuatro tumbas del Valle de los Reyes. En la tumba de Ramsés VI, por ejemplo, el techo de la cámara funeraria está dividido entre el Libro del Día y el Libro de la Noche. Ambos incluyen figuras arqueadas de Nut, dispuestas espalda con espalda y separadas por gruesas curvas onduladas doradas que surgen de la base de la cabeza de Nut y se extienden por encima de su espalda hasta su trasero", añadió.

No observé una curva ondulada similar en ninguna de las otras representaciones cosmológicas de Nut, y considero que la rareza de esta curva refuerza la conclusión a la que llegué en un estudio de textos antiguos el año pasado: que, si bien existe una conexión entre Nut y la Vía Láctea, no son lo mismo. Nut no es una representación de la Vía Láctea. En cambio, la Vía Láctea, junto con el sol y las estrellas, es un fenómeno celestial más que puede adornar el cuerpo de Nut en su función de cielo.

Video: imágenes de la Vía Láctea

En un estudio publicado el año pasado (abril de 2024), el Dr. Graur se basó en una rica colección de fuentes antiguas, incluyendo los Textos de las Pirámides, los Textos de los Sarcófagos y el Libro de Nut, para compararlos con sofisticadas simulaciones del cielo nocturno egipcio y argumentar que la Vía Láctea podría haber puesto de relieve el papel de Nut como cielo en la mitología egipcia.

Proponía que, en invierno, la Vía Láctea resaltaba los brazos extendidos de Nut, mientras que, en verano, trazaba su columna vertebral a través del cielo. Las conclusiones del Dr. Graur sobre Nut y la Vía Láctea han evolucionado desde aquel artículo inicial. Afirmó: "Los textos, por sí solos, sugerían una forma de pensar sobre el vínculo entre Nut y la Vía Láctea. Analizar sus representaciones visuales en ataúdes y murales de tumbas añadió una nueva dimensión que, literalmente, pintó una imagen diferente".

La Vía Láctea, plena de misterios. (Efe)

Tanto el estudio actual como los anteriores forman parte de un proyecto más amplio del Dr. Graur para catalogar y estudiar la mitología multicultural de la Vía Láctea. "Me topé con la diosa del cielo Nut cuando escribía un libro sobre galaxias e investigaba la mitología de la Vía Láctea. Mi interés se despertó tras una visita a un museo con mis hijas, donde quedaron fascinadas por la imagen de una mujer arqueada y no paraban de pedirles historias sobre ella", comentó.

Dpa.