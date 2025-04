La Unión Europea activa la resistencia para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles luz verde a las contramedidas propuestas por la Comisión Europea (CE) para responder a los aranceles del 25% que Estados Unidos le impuso al acero y al aluminio, según indicaron fuentes diplomáticas y confirmó el Ejecutivo comunitario.



Las fuentes diplomáticas precisaron que todos los Estados miembros, salvo uno, votaron a favor de las contramedidas. El país que votó en contra fue Hungría, como ya adelantó su ministro de Exteriores, Peter Szijarto, en redes sociales.



"Hoy Hungría está votando en contra de la propuesta de la Comisión Europea de imponer contramedidas a Estados Unidos. La escalada no es la respuesta. Tales medidas provocarán daño adicional a la economía y los ciudadanos europeos al elevar los precios. El único camino adelante es las negociaciones, no la represalia", escribió.



La Comisión Europea (CE) indicó en un comunicado que este miércoles los Estados miembros votaron a favor de la propuesta del Ejecutivo comunitario de introducir contramedidas comerciales contra Estados Unidos.



"La propuesta de la Comisión se hizo en respuesta a la decisión de marzo por parte de Estados Unidos de imponer aranceles a importaciones de acero y aluminio desde la Unión Europea", expuso la CE.



Y subrayó que la Unión Europea considera que los aranceles estadounidenses no están justificados y son "dañinos", y recalcó que esos gravámenes de Washington provocan "daño económico a ambas partes, así como a la economía global".



"La Unión Europea ha expresado su clara preferencia para encontrar resultados negociados con Estados Unidos, que serían equilibrados y mutuamente beneficiosos", indicó.



Agregó que el voto de este miércoles por parte de los países significa que una vez que se concluyan los procedimientos internos de la Comisión Europea y el acto de ejecución se publique, las contramedidas entrarán en vigor.



La recaudación a través de las contramedidas de la Unión Europea comenzará a partir del 15 de abril.



"Estas contramedidas pueden suspenderse en cualquier momento si Estados Unidos acepta un resultado negociado justo y equilibrado", comunicó Bruselas.