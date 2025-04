Giovanni Becciu renunció al Cónclave por la sanción que le aplicó el papa Francisco

El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu anunció que no participará del Cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo para elegir al nuevo Papa, obedeciendo la decisión que había sido formalizada por el papa Francisco, antes de su fallecimiento.

La nueva postura de Becciu fue comunicada este martes a través del portal oficial Vatican News, donde se difundió una declaración del Colegio Cardenalicio. “He decidido obedecer la voluntad del papa Francisco, permaneciendo convencido de mi inocencia”, expresó.

Becciu, de 76 años, aseguró que su determinación responde a su voluntad de contribuir al bien de la Iglesia, y de favorecer un ambiente de “comunión y serenidad” durante el proceso de elección del nuevo pontífice.

132 cardenales elegirán al próximo Papa de la Iglesia Católica. Foto: EFE

"Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia", se lee en el documento.

¿Por qué el papa Francisco había vetado a Becciu?

El cardenal, que fue uno de los funcionarios más influyentes del Vaticano entre 2011 y 2018, fue condenado en 2023 a cinco años y medio de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Santa Sede. La sentencia fue resultado de un juicio considerado histórico por ser el primero de esta magnitud contra un cardenal en el Vaticano.

El proceso judicial contra Becciu estuvo centrado en una serie de operaciones financieras bajo sospecha, entre ellas la adquisición de un inmueble de lujo en Londres con fondos del Óbolo de San Pedro. Esta recaudación, destinada originalmente a iniciativas de caridad del papa, fue utilizada en una inversión inmobiliaria que generó pérdidas económicas significativas para el Vaticano. Además, se investigó una donación canalizada a una organización no gubernamental dirigida por uno de los hermanos de Becciu, vinculada a Cáritas de Cerdeña.

Antes del juicio, Becciu ocupó el cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, posición de relevancia en el proceso de canonización de figuras religiosas. En 2020, el papa Francisco le exigió su renuncia a ese puesto y a sus derechos como cardenal elector, aunque sin retirarle el título eclesiástico.

Durante las congregaciones generales previas al Cónclave, se exhibieron dos cartas firmadas por el papa Francisco —una del año pasado y otra de marzo de 2025— que ratificaban la exclusión de Becciu del evento eclesiástico.

Aunque el purpurado había sostenido que nunca se le notificó explícitamente su prohibición para votar, la Santa Sede aclaró que la decisión había sido formalizada previamente. Según informó Newsweek Argentina, esta situación provocó malestar entre algunos cardenales, como Fernando Filoni, quien manifestó que el caso generaba “sufrimiento” dentro del cuerpo eclesial.